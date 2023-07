El Yastay, un ser sobrenatural capaz de correr más rápido que otros animales, se creía que esta habilidad le permitía huir velozmente de los cazadores furtivos. Y de acuerdo a las historias que contaban, se lo veía como un gran guanaco blanco con guirnaldas de fuego. Era el celoso protector de los animales y que emanaba un gran respeto ante los que cazaban para alimentarse. Después, otra leyenda se hizo muy conocida en la provincia. Un araucano de la cordillera, rapta a la hija de un cacique de Calingasta. Al escaparse por los cerros, llegaron hasta la Laguna de Cobre, se durmieron profundamente aquella noche y la joven pareja, fue capturada y tuvo un final trágico: la leyenda enseña que pasar de noche por esta laguna, transita el alma del indio que reclama por su amada. También, la india Mariana. Nadie podía decir de dónde venía ni calcular su edad. Llegaba siempre con las crecientes, cuando el manto de nieve empezaba a deshilacharse en la cordillera y se instalaba bajo un envejecido algarrobo a la vera del camino a Mendoza. Conocía a todas las "guaguas" (niños pequeños) por su nombre, más se empeñaba en llamarlos con otros que no entendían, pero les gustaba. Una noche, un violento temblor sacudió el territorio. Al día siguiente, Mariana ya no estaba. Nadie volvió a verla. Muchos la buscaron y buscaron el "pocito". Pero nadie la encontró, sólo quedó el nombre del lugar: Pocito. Estos relatos míticos y populares, fueron el objeto de estudio de Pedro, un científico obsesionado que realiza múltiples experimentos en base a estas leyendas para crear la fórmula de la felicidad. ¿Lo logrará?, solo el público que se acerque esta noche a la función de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, podrá descubrirlo. De esta manera se concibe la puesta "Un loco experimento", producida por el elenco Clap!, el unipersonal interpretado y creado por el actor sanjuanino Federico Sosa. Hoy será el debut en la sala pequeña del TB y tendrá una reposición en el Cine Teatro Municipal de San Juan, el próximo lunes. El artista que interpreta a este solitario e infeliz ser, que lleva años encerrado en su laboratorio, tratará de descifrar estas historias para llegar a la verdad, pero en el camino tendrá que apelar a recuerdos de su propia infancia. El espectáculo plantea una comedia musical inspirados en Yastay, la Laguna de Cobre y la India Mariana como premisa, sin embargo, el artista contó a DIARIO DE CUYO que no se da cuenta que la "felicidad eterna", está más cerca de lo que él cree. "Mostrarnos que la belleza de lo cotidiano está en las cosas más simples". Al vincular el texto entre las leyendas sanjuaninas, la ciencia y el arte escénico, se logró una combinación perfecta para canalizar a los espectadores una propuesta lúdica pero a la vez, diversas reflexiones sobre la anhelada "felicidad". "Fuimos buscando una vuelta novedosa al seleccionar tres relatos para que no sean tan oscuros y ponerlos en un lugar, sin tener ánimo de aleccionar, que de un costado positivo. La Laguna de Cobre, es una historia que representa el amor incondicional ente la adversidad; la india Mariana el valor del compartir con los demás; y el Yastay representa la protección del ser querido. Estos tres valores, le enseñarán a Pedro y al mismo tiempo a la platea, que muchas veces no le damos el valor real a las personas, a los momentos, a las vivencias que suceden a nuestro alrededor y nos estancamos con intereses y cuestiones materiales que no son relevantes. En ese descubrimiento, los mitos nos ayudarán a comprender aquello que no se podemos encontrar explicaciones racionales", explicó Sosa. La obra cuenta con dirección, asistencia dramatúrgica y voz en off de María del Carmen Carrizo, la producción de Santiago Castilla, la asistencia técnica de Celeste Pastrán y Carlos Villaplana en luces y sonido y música original de Lucio Flores.



DATO

"Un loco experimento". La función será hoy a las 18hs. con entrada general de $1.300, en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. El lunes 10 de julio a las 16hs. en el Cine Teatro Municipal.