Con la exhibición del corto Bersa y de Blondi, ópera prima de Dolores Fonzi, se realizará esta noche la reapertura del Espacio INCAA del Cine-Teatro Municipal de Capital (ver aparte). Un momento "especial", "un logro", lo definieron, ya que la provincia recupera esta ventana para el cine argentino y con tickets "prácticamente simbólicos, para garantizar que sea accesible a todo el público". Por eso, para el relanzamiento llegarán desde Buenos Aires autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, del que dependen estos espacios, quienes previamente harán una conferencia de prensa junto a autoridades de ENERC y de la comuna capitalina.

"Estamos viviendo esta reapertura con mucha alegría y responsabilidad, porque tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la exhibición a nivel federal. Por eso queremos acompañar de manera presencial esto que para nosotros es rescatar otra sala para seguir programando cine nacional", comentó a DIARIO DE CUYO Camila Rocha, subgerente de Exhibición del INCAA.

A partir de hoy, tal como informó Javier Gómez, subdirector del Municipal, se exhibirá una película argentina por semana, de lunes a miércoles a las 21.30 hs y los jueves a las 15.30 hs. Las entradas podrán comprarse en boletería (incluso las de hoy), a $200 general y $100 para estudiantes y jubilados.

"Una vez que una sala se suscribe a la red (NdeR: actualmente hay más de 60 operativas en el país) les asignamos un programador que programa en conjunto con la sala. Nosotros no disponemos la programación, buscamos que sea colaborativa entre la sala y el programador, ya que la sala es la que tiene el termómetro de lo que se quiere ver en cada localidad", dijo Rocha. "Lo que sí hacemos es acercar a cada rincón del país producciones que no tienen lugar en salas comerciales, pero también las que muestran en el mundo la calidad que tiene nuestro cine, las que tienen mucho éxito de taquilla también son programadas en estos espacios", añadió, subrayando que muchas veces las exhibiciones son simultáneas con el circuito comercial, tal será el caso de Blondi. "Convivimos perfectamente y pregonamos porque así sea", expresó.

Así como en esta rentré la película principal estará precedida de un cortometraje sanjuanino, manifestaron que la intención es que esta modalidad se repita. "Garantizamos que los Espacios INCAA sean lugares donde estos nuevos talentos puedan exhibir sus contenidos. La idea es que esto se replique semana a semana", afirmó Rocha. "Ellos tienen su propio régimen de difusión, pero la idea es que el Municipal sea una plataforma para visualizar los trabajos de ENERC Cuyo", ratificó Gómez, quien adelantó que evaluarán la posibilidad de sumar otras producciones independientes.



Antecedentes

El del Municipal de Capital fue el primer Espacio INCAA que se habilitó en San Juan, en 2009; y al año siguiente se abrió otro en la sede de UPCN. En el 2015, el Municipal recibió del Instituto equipos con tecnología digital (proyectores con resolución 2K, compatibles con normas DCI y proyección 2D y 3D, y sonido surround 7.1) en el marco de la celebración por los 10 años del Programa Espacios INCAA. "Eso fue muy importante, porque permite ver películas en la mejor calidad", marcó Rocha.

Cuando llegó la pandemia de covid, ambos cerraron sus puertas (como todas las salas del país). A medida que la situación sanitaria lo permitía, espectáculos y proyecciones iban regresaron, pero los espacios INCAA de la provincia no volvieron a funcionar. Ese escenario cambiará esta noche, sólo en el Cine-Teatro Municipal. Desde UPCN, Luis Mallea comentó que efectivamente esa sede ya no funciona como Espacio INCAA, aunque sigue en actividad como exhibidor ambulante no comercial. "Lo hemos transformado en otra figura que tiene el INCAA, porque no daba la infraestructura con los requisitos que se necesitan hoy. Y esto nos permite seguir llevando cine a distintos lugares, que es la idea del sindicato", explicó.

"Hay muchas salas que durante la pandemia discontinuaron su asociación a la Red y se está haciendo un trabajo grande para recuperarlas e incluir otras", dijo a este medio Rocha, quien adelantó que "estamos en conversaciones con otros espacios de la provincia (no precisó cuáles) que se pueden adaptar. Hay requisitos mínimos que deben cumplir las salas, tanto públicas como privadas, que quieran ser parte de la Red, como espacio, equipamiento y sobre todo disponibilidad para poder programar una cuota de cine argentino semanal", concluyó.



El Dato

Reapertura Espacio INCAA en Cine-Teatro Municipal de la Capital. Hoy, 20:45 hs Bersa, corto dirigido por Melina Torres, ENERC Cuyo. 21 hs, Blondi, de Dolores Fonsi. Estarán Nicolás Batlle, presidente del INCAA; Rodrigo de Echeandia, gerente de Exhibición y Audiencias; Camila Rocha, subgerenta de Exhibición; Hernán De Zan, coordinador Espacios; Ana Pelichotti, vicerrectora del ENERC Cuyo y autoridades comunales. Entrada general $200. Estudiantes y jubilados, $100.

Un vínculo distinto y especial

Blondi. Género: Comedia dramática. Duración: 88 minutos. Actores: Carla Peterson, Dolores Fonzi, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Toto Rovito. Dirección: Dolores Fonzi. Guion: Dolores Fonzi, Laura Paredes. Música: Pedro Osuna. Productora: Coproducción Argentina-Estados Unidos-España; La Unión de los Ríos, Gran Vía Producciones, Setembro Cine, Amazon Studios.

Sinopsis: Es una película que, en tono de comedia, abre imperceptiblemente temas enormes y trascendentes. Mientras relata la historia particular y cotidiana del vínculo de una madre con su hijo, nos va hablando de las distintas formas de maternidad y crianza, la juventud y la madurez, las mujeres y el feminismo, las libertades individuales y las distintas formas de amor filial. Blondi es una película sobre el amor y la libertad.

"Blondi y Mirko, a simple vista, parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos... pero, aunque parecen casi de la misma edad, Blondi es la mamá de Mirko" (Filmaffinity).