John Travolta escribió unas conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram para despedir a su mujer, Kelly Preston , quien perdió la vida tras luchar 2 años contra un cáncer de mama.

"Es con un gran peso en mi corazón que informo que mi hermosa mujer Kelly perdió su batalla de dos años contra un cáncer de mama. Ella enfrentó una valiente lucha con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos con los médicos y enfermeras del Centro Anderson Cancer y con todos los profesionales de la salud que la ayudaron, como así también con sus amigos y seres queridos que estuvieron a su lado", escribió el actor junto a una foto de su mujer de 57 años y madre de sus hijos.

Y remarcó: "El amor y la vida de Kelly se recordarán siempre''.

Años atrás, la pareja había sufrido un duro golpe cuando en enero de 2009, su hijo mayor, Jett, murió a los 16 años , tras sufrir una convulsión durante unas vacaciones familiares en Bahamas. Si bien Kelly llevaba tiempo enfrentando su enfermedad, no había mucha información en los medios. "Estuvo sometida a un tratamiento médico durante algún tiempo, apoyada por sus familiares y amigos", contó un allegado a la familia a revista People , quien además reveló que ella quería mantener su diagnóstico en privado.

Preston y Travolta se conocieron filmando Los expertos en 1987 . En ese momento ella estaba casada. Pasó el tiempo, ellos mantuvieron un perfil bajo y cuando tres años después coincidieron en Vancouver por trabajo (cada uno tenía entre manos un film) anunciaron sus planes de casamiento. Se casaron en 1991 y un año después tuvieron a Jett. Desde entonces nunca más se separaron. Tuvieron a Ella Beu, en 2000, y a Benjamin, en 2010.

"Me voy a tomar un tiempo para estar con mis hijos, que perdieron a su madre. Perdónenme por adelantado si no escuchan de mi por un tiempo. Pero sepan que voy a sentir su energía y amor en las próximas semanas y meses que vienen por delante mientras sanamos", sumó el actor quien perdió a su compañera tras 29 años de matrimonio.

Su hija Ella también quiso despedir a su madre con un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde escribió: "Nunca conocí a alguien más valiente, fuerte, hermosa y cariñosa como tú".

Kelly Kamalelehua Smith había nacido en Honolulu, Hawaii. Años más tarde cambiaría su apellido por cuestiones artísticas. Su primer trabajo en cine fue en la comedia romántica Mischief y luego participó de Secret Admirer. También fue parte de títulos como Gemelos, Jerry Maguire y The Cat in the Hat. Junto a Travolta, después de Los expertos, trabajó en Batalla final: Tierra y Gotti , que fue su último film en 2018.