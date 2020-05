Si la teoría dice que el resultado no hubiera sido igual si el proceso hubiese sido diferente, pues bien, muchos están habilitados a pensar que lo trascendente de ese disco fue justamente la tempestad en la que se generó. Eternas dos caras de Let it be que vuelven a tomar cuerpo hoy, cuando se cumplen 50 años del último disco que lanzó The Beatles. Sí, fue grabado antes de Abbey Road, pero salió después; y significó también el último show en vivo de Los cuatro de Liverpool que nadie olvidará. ¡¿Acaso hay alguien que no recuerde haber visto a estos genios destilando música desde el techo de un edificio?! Como se dijo, una delgada línea separa a quienes ponen al disco por sobre las anécdotas; y para ver de qué va el asunto, DIARIO DE CUYO consultó a un grupo de músicos y melómanos locales, fanáticos del combo, que opinaron sobre esta icónica obra que estalló entre el cielo de la gloria y el infierno del ocaso.



"Let it be no marcó más que la ruptura del grupo, que ya venía ocurriendo después de White Album, en el cual cada integrante grababa los temas casi en forma individual. Lo que ocurría era que el grupo ya había alcanzado un nivel de popularidad y creatividad tal que ya cada uno necesitaba realizar sus propios proyectos", abrió el fuego Jorge Omar Quiroga. "Let it be, me parece un disco hecho casi 'sin ganas'", sentenció. Y aunque aclaró que aun así, temas como Across the universe, Dig a Pony y el mismo Let it be, "son increíbles", evaluó que "distan muchísimo del nivel energético de, por ejemplo, Abbey Road, donde sí se ve el trabajo de una banda a full". En la misma vereda camina Lore Esbry: "Me comí todos los vinilos de Los Beatles y Let it be no me impresiona tanto como Abbey Road, Revolver o discos más viejos; y probablemente sea porque la magia del laburo en conjunto en los discos anteriores era real", disparó. Y aunque como Quiroga, también planteó excepciones -"La canción Let it be es un himno igual... Across the universe, The long and winding road y Get back me superan", confiesa-, reafirmó: "Esos temas son mágicos, pero creo que Across the universe es sólo de Lennon, y The long and winding road es sólo de McCartney, en cambio en Abbey Road todos los temas tienen impacto emocional".



Un poco menos radicales, si cabe el término, son Ania Banchig y Fabricio Montilla. Reconocen que Let it be refleja las habas que hace rato se cocían en las entrañas del grupo, pero prefirieron poner el acento del otro lado: "Let it be es un documento de The Beatles en estado de crisis interna. A pesar de eso el disco tiene canciones hermosas como Two of us, Across the universe, Get back , I've got a feeling, Let it be... Algo notable es que se puede escuchar a la banda intentando volver a sus fuentes", dijo Fabricio. "Aun habiendo sido grabado en una época de grandes disputas entre ellos, se puede sentir la individualidad de cada uno, que claramente marcaría el comienzo de una nueva etapa, pero a su vez la unión de éstas, que es lo que hacía al grupo en sí", acotó Ania.



"La importancia de ese disco va más allá de la historia cholula, son las joyas que contiene. The long and winding road es una de las canciones más bellas que se han compuesto; Let it be es un temazo, I've got a feeling, Across the universe, Get back, Dig a pony, I me mine... Está rodeado de circunstancias no tan felices que tal vez pueden ser importantes para un fan más amarillista, pero la importancia real es que es un disco plagado de buenas canciones", plantó bandera Gabriel Dávila Kurban sin pellizco de duda.



Profe de Plástica y de Música, contemporánea del grupo que marcó su juventud, Cloty Prolongo se remonta a aquella década para poner al disco en su escenario: "En aquel tiempo, sin la inmediatez de internet, desconocíamos los conflictos internos del grupo, sin embargo era evidente el cambio que se había producido en ellos. Observábamos que cada uno había ido cambiando hasta su look, lo que posiblemente reflejaba los diferentes caminos que se estaban abriendo para cada uno de ellos. Recuerdo que había una antipatía generalizada hacia Yoko Ono, porque percibíamos a un John 'poseído' por una extraña y hubiéramos querido que los cuatro Beatles sean eternos y nuestros", contó. Y concluyó: "En ese contexto, algunos podían intuir que Let it be y en especial, el maravilloso tema The long and winding road eran la despedida de aquellos muchachos frescos y desenfadados de años atrás. Los Beatles y todos nosotros también habíamos crecido y elegido cómo vivir".





Ellos dicen

Gabriel Dávila Kurban

"La importancia que tiene Let it be son los temas, porque podés tener un disco con toda la tecnología y ningún tema bueno; y éste es todo lo contrario. Tiene temazo, tras temazo, tras temazo. Es un disco plagado de canciones excelentes".





Jorge Omar Quiroga

"Rescato la idea de McCartney, de hacer un minirrecital en la terraza de los estudios Abbey Road, lo cual resultó el aspecto más importante del disco y no así la película que los productores hicieron con tomas de los ensayos, por demás aburridos y en los cuales se puede ver claramente el ambiente tenso que reinaba, sobre todo por la permanente presencia de Yoko Ono junto a John".





Cloty Prolongo

"En aquel tiempo, sin la inmediatez de internet, muchos fans de Los Beatles desconocíamos los conflictos internos del grupo, sin embargo era evidente el cambio que se había producido en ellos durante esos años de fama vertiginosa".





Ania Banchig

"Desde mi simple punto de vista lo que hace icónico a este disco es que en él se percibe la raíz de la esencia Beatle. Siento que lograron dar un cierre digno y a tiempo y mantener así en el imaginario colectivo el prestigio que bien supieron ganar".





Lore Esbry

"No me impresiona tanto como Abbey Road o Revolver, o discos más viejos. Probablemente sea porque la magia del laburo en conjunto de Lennon-McCartney en los discos anteriores era real. Lo legendario de esto es que generó esa tocada en el techo y esas imágenes sí impactaron a toda una generación y a las que siguieron como nosotros".





Fabricio Montilla

"Es un documento de The Beatles en estado de crisis interna. A pesar de eso el disco tiene canciones hermosas como Two of us, Across the universe, Get back , I've got a feeling, Let it be".