FOTOS MARCOS URISA

Entrenados para ganar. Rodrigo Sandoval, Lucas Castro, Kevin Godoy y Daniel Costa, más Jorge Alcaide, integran la delegación que representará a San Juan en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El viernes 5 iniciarán la competencia.

Este viernes inicia el tradicional Festival de Doma y Folklore de Jesús María, uno de lo más importantes encuentros telúricos de América Latina. Del 5 al 14 de enero y como es habitual, a la par que importantes figuras de la música argentina desfilan por el escenario mayor, los mejores jinetes de la región compiten por la gloria y el honor en el campo de la doma. Las esperanzas e ilusiones por parte de la delegación sanjuanina se renuevan y con intensidad. El título obtenido por Agustín 'Cebolla' Romero en la categoría Gurupa en 2023 por la delegación de Jesús María -que en esta edición deberá defender- incentivó a sus pares locales, que viajarán a Córdoba a dar una dura pelea ante las delegaciones rivales. El nuevo elenco integrado por Kevin Godoy (en Bastos con encimera), Lucas Castro (Gurupa), Rodrigo Sandoval (Crina) y Daniel Costa (suplente), que viene de una ronda clasificatoria intensa a lo largo del año pasado, pondrá primera este fin de semana, confiado en su entrenamiento, y eso se debe a que tuvieron que entrenar como si fueran atletas deportivos de alto rendimiento, tanto en lo físico, como en lo mental y emocional.



DIARIO DE CUYO conversó con los miembros de la delegación dirigida por Jorge Alcaide y respaldada por la Federación Gaucha Sanjuanina, y contaron en la intimidad cómo hay que ir preparado para la desafiante competencia que les espera.



'El descanso es crucial, porque en cada jornada, que termina cerca de las 4 de la madrugada, necesitamos dormir bien para reponernos para la noche siguiente. Nos cuidamos como si fuéramos deportistas de alto nivel. Por eso hacemos ejercicio en la mañana, salimos a caminar o hacer natación para aliviar los dolores y golpes. El desgaste del cuerpo de cada noche es constante, en cada ronda', contó Kevin Godoy quien es uno de los más experimentados del grupo, con varias participaciones encima. Para ellos, los principales adversarios en la doma son precisamente el cansancio físico y las posibles lesiones o caídas. Aquí es clave el rol del suplente, la pieza necesaria de recambio para cumplir funciones en todas las categorías cuando se lo necesite.



Lo anímico, tampoco se toma a la ligera. El apoyo de familiares y amigos, incluso la propia pareja del jinete, juega como factor motivador necesario, aunque no todo es armonía en casa: 'Mi papá y mi hermano me apoyan hasta el final, aunque a mi mamá no le gusta. Tiene mucho miedo cada vez que me subir, sufre pero en el fondo me alienta', dijo Sandoval, que participará por primera vez en Jesús María. Sin embargo, Kevin le respondió: 'Mi mamá ya está curada de espanto (risas), pero la familia siempre tiene que estar, a veces uno se siente muy solo en los momentos difíciles y decisivos'.



Desde que en 2016, José Martí se convirtió en el campeón de Gurupa Sureña y al año siguiente logró el subcampeonato. San Juan marcó un antes y un después en los últimos 9 años de la competencia. A pesar de la suspensión en 2021 (debido a la pandemia de COVID 19) y el traspié de un mal rendimiento en el ranking general, con la eliminación del certamen en 2022, la recuperación del equipo sanjuanino fue ardua y muy cuesta arriba. Recién para la edición 2023 la renovación del plantel de jinetes trajo aire fresco y el regreso estuvo marcado por la hazaña de Romero. Ahora, lo que viene es un reto mayor, mantener la performance y por qué no, aspirar a una nueva victoria. Sin embargo, el camino a transitar no será tan sencillo. Por más que en los papeles previos hay un buen handicap, a la hora de montar es otra la historia. En la jineteada, hay pocos segundos (Crina 8'', Gurupa 10'' y Bastos 12'') donde el hombre y el animal están solos y hay una línea muy delgada entre los laureles y la dolorosa caída. Lo crucial es no caerse, porque se pierden puntos valiosos. La meta es la misma para todos: ganar la categoría y sumar puntos para asegurar la plaza para el año siguiente, sosteniéndose en los primeros diez puestos del ranking general.



'Nuestra misión principal es dejar bien representada a la provincia. Nuestro sueño nunca se acaba. Estamos enfocados en no distraernos, en estudiar y conocer el caballo que nos toque y cuidarnos entre nosotros', dijo Castro que también irá por primera vez. Costa por su parte, es abierto a recibir consejos y aportes de los que llevan más tiempo. 'Tenemos mucha ansiedad, adrenalina, todo lo que nos aporten ayuda. Cuando ganaron José Martí y Agustín Romero, dejaron la vara muy alta, pero confío y tengo fe que lograremos llegar lejos. Sabemos que la competencia es fuerte y hay que estar al pie del cañón', señaló. Por último, Sandoval apuntó a que 'no hay ninguna maña infalible. Uno toma decisiones arriba del animal. Cuando se jinetea, uno arriesga todo. Puede salir bien o puede salir mal. Es como un salto al vacío y puede ocurrir cualquier cosa'.



Concentración física, energía mental y unos nervios de acero, pero también, gran cuota de suerte a favor, son las condiciones que necesitarán estos jinetes para alcanzar la meta.



Para agendar

El Festival de Jesús María 2024 se llevará a cabo desde el viernes 5 al domingo 14 de enero en el Anfiteatro José Hernández, se transmitirá por TV Pública y Canal 10 de Córdoba. Debido al brote de encefalomielitis equina, la comisión organizadora junto al SENASA, ratificaron la jineteada y actividades de destreza en campo, sin embargo, suspendió el desfile de inauguración 'Unión de los pueblos' por prevención.