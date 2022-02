L-Gante vuelve a San Juan para actuar esta noche en Olivia en La Meseta, donde desplegará su arsenal de canciones como L-Gante RKT, Pinta, Bar, La que tiene entre otros temas que hacen delirar a sus seguidores. Porque Elian Ángel Valenzuela, como se llama el joven de 22 años nacido en el partido de General Rodríguez de Buenos Aires, que irrumpió en la escena artística hace apenas dos años y ya ha superado varios récords.



"Cumbia 420 pa' lo' negro", arenga L-Gante en cada uno de sus recitales generando una fiebre popular que es palpable, que tiene miles de fanáticos que le han hecho acumular 100 millones de reproducciones promedio en sus videos en YouTube donde tiene 1.3 millones de suscriptores; que llena estadios y clubes, como en Tecnópolis la semana pasada, con 43 mil almas en un recital gratuito (que pagó el gobierno nacional y algunos criticaron), y que este año se probará en las grandes ligas, porque L-Gante es parte del line-up para la edición 2022 del festival internacional de música Lollapalooza que se realizará en marzo.



A L-Gante lo comparan con el "El Potro" Rodrigo (fallecido en 2000) por su origen humilde y la revolución que genera con la música. Pero quizás tengan en común la capacidad de estar en decenas de shows en poco tiempo (en Córdoba dio 12) pero va más allá en el concepto que acompaña su música, su persona, sus ideas que se encolumnan tras la Cumbia 420 que prácticamente se inventó con él y se esparce por Latino América con sus videos pero también con otros referentes que toman la posta.



¿Pero qué es la Cumbia 420? Se la describe como un subgénero del reggaeton pero con candencia de cumbia desde su estructura rítmica, que parece traer de vuelta, con otros condimentos, a la famosa cumbia villera (que surgió en 2001 en medio de la crisis social y económica del país), generando un fenómeno y un nuevo producto, que puede gustar o no, pero es casi imposible ignorar, como coincidieron algunos músicos locales que DIARIO DE CUYO consultó (ver aparte).



En 2018, el lanzamiento del sencillo "Uno Más Uno" de L-Gante junto a Alan Gomez y El Franko Dj, crecieron exponencialmente las escuchas en Spotify. La gran explosión vino con "L-Gante Rkt" en colaboración con Papu DJ, que cuenta con más de 280 millones de reproducciones a través de YouTube y logró posicionarse en los primeros puestos de Billboard Argentina Hot 100.2; al siguiente año, su colaboración con el youtuber Bizarrap, se convirtió en la más vista de y lo llevó de nuevo a la cabeza de la Billboard.



"Cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana", se lo ha escuchado decir a DT. Bilardo, productor de L-Gante e inventor del concepto y así termina de explicar que es el "420" que hace referencia a un antiguo código, una clave que se refiere al consumo de marihuana, que surgió en 1971 en California (EEUU), inventada por cinco amigos en alusión al horario (4:20 pm) en que se habían citado unos adolescentes para viajar a buscar un campo de cannabis abandonado. Nunca encontraron el campo, pero les pareció divertido que podían comunicar sus intenciones usando esa clave que también es usada en muchas de las canciones del trap y el rap.



Tanta exposición no llegó sin problemas para el artista, que por seguridad decidió mudarse junto a su novia Tamara y su pequeña recién nacida, a un country, donde tuvo que soportar el prejuicio de los vecinos; y quizás por eso encaró la construcción de su casa en el barrio Centenario en su General Rodríguez natal.



Los últimos días estuvo en el centro de la escena por cruzarse en las redes con Viviana Canosa, a raíz de la opinión de la conductora sobre la participación de niños en el recital de Tecnópolis. LGante contestó sin filtros y la Canosa amenazó con hacerle una causa por violencia de género. L-Gante es fanático del +Indio+ Solari, exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, con quien quisiera grabar una colaboración, alguna vez, ya pasó por la pista de Marcelo Tinelli y cantó en las eliminatorias de un mundial de fútbol; se autodefine como cumbiero, que incursiona en otros estilos. Hace poco también dijo que quisiera estudiar abogacia o medicina. Para él, la historia recién empieza.



EL DATO



L-Gante. Hoy, en Olivia en La Meseta (Abraham Tapia antes de RP155) Ant. $1.300 en Olivia, Kiosco 24 o al 2644849110. Puerta: hasta la 1am $1.500

Ellos dicen





Flor Tomasini (rock-pop)

"Entiendo su fenómeno como un producto consecuente a lo que cultural o socialmente sucede en una gran parte de Argentina; que su manifestación artística se confunda con "música", ya que la utiliza para reflejar y expresar los sentimientos, pensamientos o situaciones de la vida cotidiana de mucha gente.



Yo, en mi caso particular, siento lástima por la devaluación de la música como arte, como "el arte de las musas". Por la pérdida de su estética, de su influencia en las emociones, por el desvarío y ausencia de una bella melodía, de la armonía, del ritmo...".





Alejandro Flores (Omega)

"Es un tipo exitoso, el éxito no se discute, más allá que me pueda gustar o no la música. Es un chico que ingresó al mercado de la música con muy poco y hoy es un éxito, que en Argentina sale en todos los medios; no escucho su música, pero si está ahí es porque tiene muchísima gente que lo escucha. Escuché la canción La que más tiene y la del Abecedario, son innovaciones y por ahí tiene razón, en el colegio quizás no lo aprendés tan rápido como en una canción. Estas son cosas de él y hay que respetarlo".





Ricardo Morales (El Chapo por vos)

"La música que hace el chico no me gusta, creo incentiva a la juventud a consumir porquería y que crean que está bien; las canciones son sobre armas, droga, matones... Mis hijos cantan algunos temas y uno mira cómo el país y la generación cambian cuando le dan difusión a un chico que le cuenta a la sociedad que fuma porro como si dijera "fumo un cigarro'. Pero el gobierno lo permite y aplaude estas cosas. En vez de aplaudirlo lo ayudaría a que deje esa adicción, que si él lo hiciera por qué otro pibe no".



Leo Jorquera (Cumbia)

"Para mí es un género creado por él, esta cumbia fusionada con el reggaeton, tiene su ritmo pegadizo, a algunos les gusta a otros no, a mi no me simpatiza, pero es la moda, .Si hay que escucharlo en un cumpleaños de quince u otro evento social, hay que escucharlo, el chico es moda. El género no me gusta".





Carlos García (La Oveja Negra)

"En los casi 18 años que llevamos con la música popular vivimos varias modas en lo que respecta a lo musical, reggae, cumbia villera, cumbia pop, etc. Todas fueron fuertes... y pasaron...



Ahora el cuarteto está pegando fuerte, el trap y toda esta movida que gira al rededor de L-Gante. Es una buena oportunidad para él, ya que obtuvo un gran éxito en poco tiempo, que se afiance y trabaje para no ser una moda como todos los géneros antes mencionados. Y por supuesto, que lo disfrute, esta es una oportunidad que le dio la vida que muchos quisieran tener".