Desde una mirada autocrítica y en ocasiones algo sarcástica, explorar el costado 'desenfadado' femenino nunca resultó tan divertido, al menos es lo que propone desde sus personajes la actriz y dramaturga Jessica Torrijos, que por primera vez llegará a San Juan. ¡A mí no me digas loca! es el nombre del unipersonal que la artista nacida en Chile y radicada en Mendoza subirá al escenario de Sala Z. Escrito y protagonizado por ella, propone más de una hora de carcajadas de la mano de una comedia algo caótica pero encantadora a la vez. En clave de stand up, el show organizado por Flacü Producciones contiene referencias muy identificables, como para que el público pueda reconocerse a sí mismo o a alguien cercano en 'el grado de locura' que puede brotar en diferentes situaciones cotidianas.

A pocos días de que se concrete el estreno, Torrijos habló con DIARIO DE CUYO para adentrarse en el meollo de su propuesta. 'La obra trata sobre la locura bien entendida, con diferentes mujeres que representan varios arquetipos de locura: la mujer enamorada, que no entiende que el hombre no quiere estar con ella; la que inventa historias y se la pasa viajando al pasado y al futuro; y así otras más que van interpelándonos, haciendo ver que a veces la locura es solo una forma de abrazar la vida con alegría y autenticidad', contó la actriz.

En diferentes situaciones cotidianas, en ámbitos como el doméstico o en la vía pública, en el trabajo o cualquier espacio social, tratar de 'loco' a alguien, y en especial cuando se dirige a las mujeres, connota un nivel de agresividad y hasta puede ser dicho de forma insultante, sin embargo, continúa siendo naturalizado. Es por eso que Jessica busca una deconstrucción, abordada desde el humor, de esto 'tan arraigada como una costumbre, no solo en la cultura de nuestro país, también en Latinoamérica. Desde ahí le doy el tono humorístico para reírnos de nosotras mismas'.

La obra fue estrenada en junio de este año en el Teatro Mendoza y su debut fue todo un éxito, con 900 localidades agotadas en su primera función. 'A la gente le gustó el planteo de un texto liviano, entretenido y que entra en sintonía con los espectadores rápidamente. Creo que la comedia se activa cuando tomás temas donde el público se identifica y se siente aludido cuando pensó o vivió la misma situación que ve en escena', comentó Torrijos.

La actriz y escritora considera que en tiempos de crisis económica, social y cultural, el arte del humor resulta un alivio y un instrumento de escape necesario. 'Para los artistas de la comedia hay una responsabilidad y una obligación de hacer reír sanamente en este momento de gran angustia general. El humor es el escape perfecto para descomprimir tensiones, durante una hora, acumuladas por todas las cosas que pasan. Me inspiro en los temas de la psicología, de la sociología y hago un humor femenino sin adoctrinamiento. Trato de tocar lo que le pasa a muchas', afirmó.

Con más de 20 años de trayectoria en el espectáculo, la humorista fue cosechando diversos premios y reconocimientos. Entre ellos se destacan los premios 'Mejor Actriz de Humor' y 'Mejor Espectáculo de Humor', otorgados por Diario Uno y ganados en cuatro oportunidades consecutivas, por sus puestas Mentiras, Separadas y Pecado Jamás.

DATO

¡A mí no me digas loca!. Viernes 20 de octubre, 21:30 hs, Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas: $2.500, anticipadas en Passline.