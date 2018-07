El ciclo conducido todas las tardes por Andrea Politti que se emite por la pantalla de El Trece, Ojos que no ven, dejará de salir al aire a finales del mes de agosto.

Andrea Politti estuvo en el ojo de la tormenta a partir de algunas denuncias al programa por la falsedad de dos casos presentados; pero la producción respondió explicando que “cualquier diferencia con la realidad corre por cuenta de quienes vienen a contarnos esas historias”.

Sin embargo, no es ése el motivo del levantamiento del programa. Es que Carina Zampini desembarcará en el canal, luego de muchos años de trabajo en Telefe, con un reality de cocina producido por la productora de Diego Guebel, ex socio de Pergolini.

De esta manera, y con el comienzo del programa de Marcelo Polino, Los Especialistas, el canal se ve obligado a reestructurar la grilla de las tardes.

La propia Politti fue la encargada de dar la noticia de que a finales de agosto el programa que une a personas en nombre del amor, llegará a su fin.