Entusiasmados. Mario Zaguirre, Pancho Godoy y Fonsi Velazco estarán de regreso, por gusto propio y a pedido de su público.



Cuando en agosto de 2018 dieron su último recital en el Teatro del Bicentenario, para coronar décadas de trayectoria musical, Inti Huama logró una despedida conmovedora. Sin embargo, en los últimos años, siguió despuntando el vicio con esporádicas apariciones, en un formato quinteto para la Fiesta Nacional del Sol, para el Festival Cuyano de Mendoza y la Fiesta de Doma y Folclore de Rawson, e incluso este año hicieron un concierto sinfónico en el Auditorio Juan Victoria junto a un ensamble orquestal dirigido por el maestro Oscar Barzola, entre otras actuaciones. Ya sin la compañía de Oscar Figueroa y de Omar "Cachito" Páez, Mario Zaguirre, Francisco "Pancho" Godoy y Fonsi Velazco -el trío histórico- reconocen que no pueden dejar los escenarios. Les resultaba hasta incómodo, después de haber transitado toda una vida de giras, conciertos y festivales, tener que guardarlo todo en el baúl. Pero además de las propias ganas, explican que el impulso y la motivación para volver al ruedo vienen del mismo público, que siempre pide una ronda más. Por lo tanto, y muy entusiasmados, anunciaron que volverán y que este será un regreso definitivo, hasta que las velas no ardan; aunque lo tomarán "con calma", ya que el grupo piensa programar un 2023 con compromisos artísticos y espectáculos puntuales. Ya no serán pequeños shows de fines de semana, peñas o parrillas, sino que estarán presentes para espectáculos de gran envergadura y que no les demanden mucho desgaste físico, porque como dijo Fonsi en charla con DIARIO DE CUYO, "los años se cargan en la espalda".



Así como Rocky Balboa quiere una pelea más en el cuadrilátero, Inti Huama siente que también le queda mucho para dar en el escenario.



"Después de la despedida, el público nos seguía llamando para tener otras actuaciones. No querían que dejáramos de actuar. Entonces nos propusimos mantenernos activos, al menos tener dos o tres recitales al año. Y si sale todo bien, en febrero volvemos para la Fiesta del Sol", contó el guitarrista. "No estamos tan golpeados como Rocky, pero ahí vamos -bromeó-. Humildemente fuimos responsables de lo que le ofrecemos a la gente. Trabajamos mucho en los temas, en los acordes, en los sonidos de la guitarra. Hay mucho ensayo cada semana. Ese es el secreto de Inti Huama que nos mantiene vivos, aunque no vamos a negar que los años pesan", señaló.

En 2018 dieron el recital de despedida en el Teatro del Bicentenario. Aquella noche fue muy aplaudida y recordada. Años posteriores tuvieron esporádicas presentaciones como quinteto.



En la mima sintonía, Pancho consideró que "si volvemos a cantar, es porque la gente nos reclama. Nos extraña y nos alienta a seguir. La verdad que es difícil dejar atrás todo lo que hicimos y lo que viajamos. Entonces creemos que todavía nos queda mucho por darle a la gente. Nos ayuda a reafirmar nuestra relación con ella. Queremos también no sólo darles lo mejor de nuestro repertorio propio y esos clásicos que todos piden, también componerles canciones nuevas".



En coincidencia, Mario consideró que despegarse del escenario, del contacto y afecto de los espectadores es complicado, sobre todo para quienes tienen muy fresco el recuerdo de las giras por Estados Unidos, Italia, España, entre otros países. "Cuando tomamos la decisión de dejar, creíamos que ya estábamos hechos, que lo habíamos dado todo. Pero a la hora de despedirnos, nos entraba una sensación que nos decía que no era bueno lo que hacíamos, porque la gente nos insistía tanto con no retirarnos. Fue un impulso fuerte y en estos años algo nos faltaba. No hicimos toda una carrera porque sí, sino que, por amor al canto y a la guitarra, es lo que nos sostenía en pie. Se nos cruzaban muchos pensamientos y mensajes, llamadas para que volviéramos a actuar. Bueno, así que encaramos esta nueva etapa", manifestó Zaguirre y agregó: "Mientras nos dure el cuerpo y la voz, seguiremos en carrera. Me siento muy bien, conservo el mismo registro. Nos cuidamos en todos los aspectos y hasta estudio para perfeccionar el canto. La frescura de la juventud no la tenemos, es verdad, pero nos sobran energías y experiencia. Son muchos años de carrera y estamos con la esperanza que seremos bien recibidos cuando llegue la noche del reencuentro con la gente".



Por otro lado, el trío tiene pensado para el 2023 repetir la experiencia del concierto sinfónico. Esta oportunidad será incluyendo no sólo arreglos instrumentales acústicos a sus composiciones y también voces corales. Aunque aún no hay fecha definida y tampoco el lugar, es la apuesta fuerte que trabajarán para la nueva temporada. Pero sí saben que el puntapié inicial de su regreso será en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol. Faltan detalles por definir, en qué día les tocará y demás, pero están preparando su repertorio con los clásicos de siempre y temas inéditos que serán una sorpresa.



"El público no deja de pedirnos los clásicos, Canción por el encuentro, Nochecitas de San Juan, San Juan por mi sangre y Canción con todos, pero también tendremos nuevas canciones que estamos arreglando y que les gustarán mucho" señaló. Y concluyó: "Todo lo que hacemos es porque el público nos moviliza. No es ya por el dinero ni por fama. Sino por la pasión que tenemos por la música y por el honor a toda una historia dedicada a la canción popular".