Aunque a través de las publicaciones de un perfil oficial en Facebook se venía anunciando la realización de la quinta edición del Jáchal Rock, finalmente el festival no se hará. La falta de financiamiento municipal es la principal causa de esta cancelación, que parece no tener solución este año: la idea era que se realizara en la primera quincena de enero, y aunque se esperaba, finalmente tampoco habrá una postergación en el 2018.



Emilio Rojas, uno de los creadores del festival junto a Francisco Gómez, relató a DIARIO DE CUYO que incluso tenían avanzadas las negociaciones para traer a Todos tus muertos como banda nacional, pero al no contar con la confirmación y el apoyo económico de parte del municipio aseguraron que no pudieron cerrar trato ni tampoco continuar con la organización general.

"Lo que el intendente nos dijo es que el rock no le gusta a los jachalleros y que no convoca a nadie", Emilio Rojas, organizador Jáchal rock

Algo reticente a responder sobre el tema, el intendente Miguel Vega confirmó a este diario que no apoyarán esta vez la realización del Jáchal rock "porque no cumple los objetivos del municipio". "Las dos ediciones que nosotros hicimos no obtuvimos el resultado esperado, que es que vaya gente. Fue muy poca gente para la inversión que se realizó", aseguró Vega y ratificó que al menos la idea es "no hacerlo por este año". "Yo les hice una propuesta de que hicieran algo más chico a lo que proponían, que era traer una banda nacional, algo que no estábamos en condiciones y tampoco hacerlo para un particular, yo no le puedo entregar dinero a un particular", afirmó el jefe comunal.



Por su parte, Rojas dijo que no se negaron a hacerlo con menos despliegue. "No le dijimos que no, lo que nos dio bronca es que si el festival era para la primera quincena de enero, se tiene que hacer en esa fecha. Es que no tiene interés, si fuera por el municipio ni lo hacen. Nosotros somos los que fuimos a golpear puertas, y nos atendió porque fuimos a verlo todos los días. Pero no es un interés de este municipio. El Jáchal Rock nació en la gestión de Barifusa y siempre hubo apoyo incondicional, una vez se hizo dos días", apuntó Rojas quien contó que desde octubre venían hablando con el intendente "para poder hacer una buena fiesta. Porque si lo hacíamos 15 días antes, por ahí no encontrábamos una banda tan convocante; y que la idea era poder publicitarlo. No nos dio piola nunca". "Ahora me dijo que no había fondos, me dijo que el rock no convoca, que el rock no gusta en Jáchal. Y yo le dije que no le tiene que gustar sólo a la gente de Jáchal, la idea es traer turismo. En Santa María de Punilla hacen el Cosquín Rock, un pueblo que tiene 10 mil habitantes y me parece que a nadie le gusta el rock ahí, le gusta al que va al festival" apuntó Rojas, que además subió la apuesta y consideró que las creencias religiosas de Vega se interponen. "Él es ultra católico y no sé qué piensa... que el rock es el diablo, la muerte... es mi opinión y la de muchos. Ahora lo que él nos dijo es que el rock no le gusta a los jachalleros y que no convoca a nadie".

"En las dos ediciones que nosotros hicimos no obtuvimos el resultado esperado, que es que vaya gente". Mario Vega, intendente de Jáchal

Finalmente Rojas contó que el intendente dijo que sí los apoyaría pero que no terminó de concretar. "Dijo que iba a ver, pero el tema es que no nos contestaba los llamados, el festival era para hacerlo la primera quincena de enero, cuando hay gente y ya habíamos tratado con el productor de Todos tus muertos... no podíamos tener a las vueltas al mánager. No podés decir 'Te voy a apoyar, pero cuando se me cante'", soltó el joven que adelantó que intentarán "hacer un festival chiquito, autogestionado, como para que no se pierda". Rojas contó que la última vez que hablaron con Vega fue hace algunos días y que les dijo que buscarán "una institución" que respaldara el encuentro. "Teníamos al Club Sportivo Racing, pero nos dijo que el presidente fuera a hablar con él, que quería ver si el club estaba en condiciones y los días siguieron pasando".



El año pasado Jáchal Rock se realizó el 13 de enero en el Anfiteatro Buenaventura Luna, el mismo predio donde se lleva a cabo la Fiesta de la Tradición, con la presencia de unos 2 mil espectadores. Como figuras centrales estuvieron Fachi con Viejas Locas y La Mancha de Rolando.



En 2016, la tercera edición fue el 29 de enero. Fue la primera que hicieron bajo la gestión de Vega y no tuvo artistas nacionales.



En 2015, la fecha elegida fue el 15 de enero y la Bersuit se subió al escenario del Anfiteatro Buenaventura Luna. También estuvieron Los Pericos. El debut del Jáchal rock fue el 17 de enero de 2014, en el mismo lugar, con Attaque 77.







* Otra vez polémica



El intendente de Jáchal, Miguel Vega, volvió a tener un entredicho por una fiesta popular, en este caso el Jáchal rock. Claro que no iguala la repercusión que tuvo su idea de llevar a Moria Casán a la Fiesta de la Tradición, como madrina de la Paisana. Cuando se conoció la noticia, fue tal el rechazo de la comunidad que el jefe comunal debió hacer marcha atrás con su decisión y cancelar el contrato.