En 2012, durante la producción de un documental sobre el Astillero Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte), Marcos Sacchetti descubrió que en un extenso hangar se realizaba la reparación del submarino ARA San Juan. La imponente presencia del buque fuera del agua capturó su interés y despertó una curiosidad a tal punto que fue estableciendo un vínculo emotivo con su historia personal y, sin saberlo, que en el futuro tendría implicancias cruciales para una nación.

El director Mauricio Albornoz Iniesta, en tareas de registro y filmación.

Cuando se conoció la pérdida de comunicación y desaparición de la nave (el 15 de noviembre de 2017), Marcos, junto a los profesionales de la productora Cactus y el realizador Mauricio Albornoz Iniesta, estuvieron siguiendo de cerca sobre todo lo que giraba en torno al hecho y fueron indagando las historias personales hasta plantear el interrogante fundamental: ¿por qué desapareció el submarino ARA San Juan? Esta pregunta fue el origen de la idea de colaborar en conjunto para realizar el primer documental dedicado al hundimiento y búsqueda del submarino. Después de años de desarrollo y posproducción, finalmente llegará su estreno, el 7 de marzo a través de Netflix, en 8 episodios de media hora. Con imágenes de archivo, narraciones, testimonios y entrevistas, el material abordará distintas teorías que surgieron en torno a la desaparición de la embarcación en el mar Argentino en la que viajaban 44 tripulantes a bordo, entre los cuales estaban tres sanjuaninos: Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo David Martín Silva.

La Agencia Federal de Inteligencia hizo tareas de espionaje al colectivo de familiares por órdenes del expresidente Mauricio Macri.

El documental "ARA San Juan: el submarino que desapareció" es el resultado de un trabajo de investigación que comenzó en 2017 y su propósito es reconstruir una compleja trama de negligencias, encubrimientos, hechos de espionaje paraestatal, irregularidades, intereses ocultos y puntos oscuros en torno a la tragedia que enlutó al país. "Nos motivó la necesidad de esclarecer las diversas hipótesis en torno a la desaparición del ARA San Juan. Esta serie documental busca honrar la memoria de los 44 tripulantes fallecidos y la lucha de sus familias, quienes perseveran incansablemente en la búsqueda de respuestas", afirmaron, en un comunicado oficial por la prensa de Netflix, Marcos Sacchetti y Nicolás Carreras, ambos productores responsables del film. En las entrevistas, participaron familiares de las víctimas como Malvinas Vallejos, Isabel Vilva, Luis Tagliapietra; el excomandante de la Armada Claudio Villamide y algunos exfuncionarios de Estado como Cristina Caamaño, Agustín Rossi, Guillermo Montenegro, Guillermo Carmona y Nilda Garré, por citar algunos. También, la abogada querellante de las familias por la causa de espionaje y encubrimiento, Valeria Carreras.

A más de 6 años del hundimiento, el buque nunca fue retirado y no se rescataron los cuerpos de los fallecidos.

Sin embargo, a pocos días de verse en pantalla, la mencionada letrada, que representa a 31 de los tripulantes, publicó un comunicado manifestando que "no avalan el contenido" y argumenta que esta decisión está relacionada a que, si bien muchos de los familiares estuvieron presentes en el documental, no pudieron ver el resultado final. Al respecto, DIARIO DE CUYO intentó comunicarse con Carina Funes, viuda de Cayetano Vargas (vive en Mar del Plata) y sólo respondió que "no sé nada del documental. Nos enteramos esta semana la gran mayoría. La abogada me comentó, pero somos muchos que no sabíamos. Vemos a ver qué es lo que sale porque las familias que salen en el tráiler (NdR: emitido por Netflix) cuentan lo que ellos vivieron. No pueden generalizarlo". En conclusión, contó que en el fondo "queremos verlo, con lo duro que es revivir todo y ver qué es lo que cuentan". Hasta ahora, las únicas imágenes que se conocen de la obra, dirigida por Iniesta, es el contenido del tráiler promocional. Previo al estreno, los familiares incluso podrán acceder a proyecciones previstas para este fin de semana en Mar del Plata y en Jujuy. Este relato audiovisual que lanzará Netflix en sus sistema se suma al catálogo de documentales tales como "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas", "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", "Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo", entre otros títulos.

El documental presenta testimonios de distintas voces que tuvieron un rol protagónico en torno a la tragedia.

Los submarinistas sanjuaninos

Ricardo Alfaro

Tenía 37 años de edad, fue el primer sanjuanino identificado como parte de la tripulación del ARA San Juan. Vivió en el Barrio Aramburu (Rivadavia). Ricardo se casó con Andrea Mereles y tuvo dos hijos. Formó su hogar en Mar del Plata y desde hacía 4 años estaba embarcado en el submarino. Llegó a ser Suboficial Segundo y tenía a cargo la cocina del ARA San Juan.



Cayetano Vargas

Cayetano tenía 45 años de edad. Antes de entrar a la Marina, hizo sus estudios en el Colegio Luján. Vivía en el Barrio Las Heras (Capital), hogar donde actualmente están sus padres. Cuando tenía 20, logró obtener el rango de Suboficial Segundo. Con el tiempo, pudo radicarse en Mar del Plata en donde se casó y tuvo dos hijos.



Renzo David Martín Silva

Tenía 32 años y era Teniente de Fragata, fue el tercer sanjuanino identificado como parte de la tripulación. Ingresó a la Escuela Naval Militar a los 18. Desde entonces, sus familiares y personas más cercanas lo definieron como un submarinista apasionado y comprometido con su trabajo.



Fuentes: Télam, Netflix, Los Andes, Página 12.