Con los días contados para la gran función de este próximo viernes, el ensamble de músicos afina al máximo sus instrumentos. Repartidos en dos grupos (por la cantidad de artistas debieron hacerlo en espacios separados, uno en el espacio compartido del Ferrourbanístico y el otro en una sala particular), preparan a detalle cada arreglo, acorde y nota. El objetivo es concreto, brindar un show lo más compacto posible y que esté a la altura de un tributo a una de las bandas más importantes de la historia del rock internacional: Queen. Son más de 30 los artistas que demostrarán qué madera tienen para encarar este homenaje que organiza el Cine Teatro Municipal de Capital y que tendrá lugar en la Plaza Hipólito Yrigoyen mañana (ver aparte). La magia de su sonido, el carisma de sus integrantes y la nostalgia por Freedie Mercury son algunos de los elementos que estarán activos en esta propuesta escénica que versionará lo mejor de los discos Greatest Hits I y II. El espectáculo seguirá la tradición de este ciclo de homenajes por el que ya pasaron los de Mercedes Sosa, Luis A. Spinetta, Charly García, Sandro y Gustavo Cerati, hace unos años. La partida será similar a las anteriores, pero con la incorporación de músicos muy jóvenes -algunos muy nuevos en el circuito local- que vienen destacándose en la escena emergente de la provincia. El esquema es el siguiente: Gonzalo Maldonado, Emi Soler, Sol Quiroga y Martina Guevara serán quienes estén en el canto, mientras que las bandas Vip de Nápoles, Vía 66 y NuVox serán las columnas vertebrales del ensamble. Esta aventura representará un gran desafío y los pone en compromiso no sólo desde lo artístico o lo técnico, sino también en lo personal y en lo emocional. Emiliano Sánchez de Vía 66, es quien lleva la cuenta de los días que faltan y del tiempo que ha llevado preparar el recital; y lo vive de manera intensa: "Como experiencia musical será muy buena y grata, pero la prueba es dura y nos expone como banda. Realizar un tributo a Queen y en especial ponerse los zapatos de Freddie, no es nada sencillo, pero es una prueba que nos gusta afrontar y que nos hará crecer después", dijo el guitarrista.



Aunque el proceso de integración y armonía entre tantos integrantes sea trabajoso, la motivación la da la propia mística que los inspira: "Hay que hacerse cargo. Nadie sonará igual o más que Queen, pero hay que ponerle una impronta propia", expresó Sánchez.



La participación de NuVox en el show será uno de los aspectos especiales, puesto que harán la interpretación de "Somebody to love" con arreglos vocales e instrumentales en piano. Para Marcelo Guevara, uno de los referentes de la agrupación, es una oportunidad de "lujo": "Estamos contentos ya que será interesante para la gente. Es un tema que trascenderá el escenario y nos volverá uno con el público".



Más allá del paso del tiempo y de la desaparición física de Mercury, la música de Queen sigue uniendo generaciones. Una de las claves fue sin dudas la reciente biopic "Rapsodia Bohemia" que disparó un "redescubrimiento", desde otro lugar, de la magia de la banda británica. Martina Guevara, una de las voces que interpretará "Crazy little thing called love", opinó en este sentido: "Es increíble que hasta el día de hoy se siga escuchando con mucha intensidad. Somos muchos los jóvenes que amamos sus canciones y a pesar de la ausencia de Freddie Mercury, si él estuviera vivo y pudiera ver cuánto ha marcado su arte y lo que logró mundialmente, hubiera sido fantástico". Emi Soler, en su caso, viene de una familia muy cercana a la música y conoció a Queen por sus padres y primos, pero por su cuenta buscó todos sus discos: "Toda su historia me atrapó, sobre todo la canción Who wants to live forever, que me toca muy de cerca y me parece la canción más profunda que tiene la banda", dijo la intérprete que precisamente cantará este tema junto a "We are the champions" y "Love of my life". Por último, Guillermo Martín, de la banda Vip de Nápoles, explicó que saldrán de un formato conocido para ellos y tendrán que amoldarse a la rotación de instrumentistas, voces solistas y coros. "La dinámica que debemos tener en cuenta es en lo sonoro, pero sin perder la esencia de cada uno, eso hará genuino nuestro trabajo. Habrá vestuario, maquillaje y una puesta que buscará transmitir nostalgia y mística, pero no haremos imitaciones porque los cuatro (Freddie, Brian, John y Roger) son únicos e irrepetibles", concluyó el guitarrista.



La pausa terminó y la sesión de práctica debe continuar su curso. Guitarras, teclados, percusiones y cuerdas vocales se ponen a trabajar. La ansiedad corre por las venas, eso lo saben bien, pero confiados todos en que al subirse al escenario no estarán solos para actuar. Desde algún lugar, la energía de la Reina Madre, seguramente los acompañará.

Varios talentos, un sentimiento

El espectáculo se dividirá en dos actos con Vía 66 y Vip de Nápoles, haciendo el soporte instrumental en cada uno. El repertorio estará conformado por los temas incluidos en los Greatest Hits I y II y tendrán a Gonzalo Maldonado, Emi Soler, Sol Quiroga y Martina Guevara como voces principales. También participará NuVox y se suman Julio Quiroga en guitarra, Juan Varela en piano y guitarra, Carlos Vilaplana en guitarra, David Hernández en guitarra, Ivana Vega en artes visuales, Mili Soler y Raúl Páez en danza.



DATO

Homenaje a Queen. Viernes 19 de noviembre 21 hs. Plaza Hipólito Yrigoyen. Participación libre y gratuita.

Ellos dicen



Emi Soler

"Es una experiencia que favorecerá a muchos artistas, eso me tiene contenta, y también voy a inaugurar una etapa nueva en mi carrera musical a partir de este show. Mi familia me hablaba mucho de Queen, a los 13 años lo conocí y me atrapó todo su legado".



Martina Guevara

"Su música sigue siendo extraordinaria a nivel mundial. Hasta el día de hoy sus canciones suenan a una gran intensidad. Gracias a la película Rapsodia Bohemia, muchos jóvenes comenzaron a seguirla. Esta banda significa mucho para nosotros".



Emiliano Sánchez

"Asumimos riesgos con mucha responsabilidad y altura. Por su historia, Queen fue pionera en todo. Buscaron una veta del rock poco explorada y a su manera, hizo una revolución, destapó muchos tabúes dentro del ambiente del rock rebelándose ante todo".



Guillermo Martín

"Que la música de Queen siga vigente, nos dice que es eterna y no se detendrá, tampoco se perderá. Está viva en cada generación de músicos. Eso lo vivimos cuando hacemos nuestros shows tributo, la alegría que nos da la gente es impagable y gratificante".



Marcelo Guevara

"Somos todos muy fans de Queen, disfrutamos mucho de cómo ellos introdujeron en sus canciones esos arreglos vocales increíbles. Rapsodia Bohemia es emblemática y demostró que la música vocal también puede estar en la memoria popular la gente".