El Centro de creación y museo de artes visuales Tornambé reabrirá sus puertas este miércoles 23 de marzo, y la primera exposición del 2022 será la de Héctor Johnson, un escultor sanjuanino, de amplia trayectoria fallecido en 2019. La muestra se suma a los homenajes a artistas organizados por el museo para aquellos que "han dejado un legado a la comunidad, con el objetivo de ponerlos en valor. Esta exposición forma parte de las actividades enmarcadas dentro del proyecto de investigación y creación "Visualización y actualización de los archivos y documentos museológicos, en la Historia del Arte en San Juan, como permanente devenir de la experiencia artística en el Tornambé" explicó Ana María Zibarelli, directora del centro.



Son unas 20 piezas -esculturas y algunos cuadros-, que resumen lo que fue en vida su producción y su carrera artística trabajando maderas duras y metal, especialmente hierro y chapas. "Tiene una gran cantidad de obras de pequeño formato que pertenecen a distintos coleccionistas, con los que él se relacionaba, que compraban su obra. Son muy pequeñas pero de una gran precisión técnica" contó Zibarelli que describió cuál era lo que se distinguía en su obra que calificó dentro de "la abstracción, la mayoría de las piezas, aunque tiene algunas figurativas pero son menos en cantidad que las abstractas" y destacó que su punto más importante "era el manejo que tenía de las herramientas para metales; cómo manejaba las soldaduras, era muy perfeccionista y están muy bien realizadas, trabajaba con soldadura autógena, no de punto, así que tiene excelentes terminaciones. No era adicto a pátinas extrañas, ni colores, el resolvía las cosas con una técnica de pátina que se llama pavonado, él no usaba colores, él daba valor al hierro como tal, casi todo es hierro, tampoco usaba otros metales, cobre ni bronce. Su impronta es distinta a otros escultores por la precisión de orfebre que tenía en la elaboración de las piezas" sostuvo.



La exposición se formó con obras que son propiedad del Tornambé, de la familia y lo que prestaron coleccionistas. También el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson aportó algunas obras.

Johnson trabajó muchos años en el Tornambé haciendo proyectos de creación, al mismo tiempo que su actividad docente en la cátedra de escultura de la carrera de Artes visuales y de destacó fuera de la provincia con su participación en concursos de escultura que organizaron en Chaco en la década del 80 y del 90, ganando en varias oportunidades premios adquisición por lo que su obra ha quedado emplazada, junto a los de otros artistas del país y del exterior, en distintos espacios públicos de esa provincia. "Es el lugar donde más obra de gran tamaño hay de él".

Concursos. Johnson participó de decenas de concursos de escultura en distintas ciudades argentinas.

"Ha sido un escultor del grupo de los que trabajaron en la UNSJ, y estaba en la universidad desde los años 80 así que toda su producción la hizo desde ahí, además de la que hizo participando en concursos, congresos, convocatorias fuera de la universidad" relató Zibarelli sobre el perfil que tenía Johnson. La muestra será inaugurada a las 20, el miércoles y podrá ser visitada hasta el 27 de abril, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 con entrada gratis.



Una semblanza

Héctor Rufino Johnson nació en San Juan el 14 de junio de 1937 y falleció el 14 de enero de 2019. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en la especialidad escultura. Fue docente en la UNSJ y la UNC. Recibió numerosos premios entre los que se destacan: Gran Premio de Honor de la Fundación Urunday de Resistencia-Chaco, el Segundo Premio del Concurso Nacional de Escultura en Piedra de Mar del Plata, el Primer Premio del Concurso Nacional de Escultura sobre Madera de Resistencia Chaco, el premio Fondo Nacional de las Artes del 46¦ Salón Anual de Santa Fe y el Primer Premio (Cinética) del II Salón de Artes Plásticas de Córdoba. Realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas.