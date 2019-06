Carla Peterson tuvo la enorme alegría de recibir un Martin Fierro por Mejor actriz protagonista en ficción diaria, en esta ocasión de "Cien días para enamorarse". Ya en la previa contó que fue a la entrega de los premios con el pañuelo verde por la legalización del aborto y en el momento del discurso hizo mención a este hecho:

"Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo, agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que sólo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias actrices argentinas, por su trabajo colectivo", comenzó diciendo la actriz.

Carla Peterson alzó el pañuelo verde en los Martín Fierro y dijo: "Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo” #NoticiasConAudio #DeAcaEnMas pic.twitter.com/l438U5tGo2 — De Acá En Más (@DeAcaEnMas951) June 10, 2019

Luego mencionó a su amiga y compañera, Nancy Duplaá: "Qué difícil recibir un premio, porque de verdad no siento que sea justo, no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiese sido por Nancy. Todas las que hacemos televisión te amamos, sos una maestra. Yo la he visto hacer magia con las escenas. Estoy muy nerviosa, la verdad pensé que nos iban a dar uno a las dos. No puedo pensar. Nancy, gracias, este premio es de las dos, sos mágica, tenes estrella, tu alegría de todos los días para ir a trabaja, sos el sol, es de las dos. Gracias por todo lo que pusiste con ese personaje, por mirarme de esa forma, por tu amor y tu cariño. Te amo. Se nota que la amo, ¿no?".

"Todos los que salimos a la calle tenemos que volver a casa y ver qué hicimos con el poder que tenemos. Cien días fue un ejemplo porque supo ponerse en lugares de otras personas y hablar de cosas que hicieron que la gente pueda hablar en sus casa, que la gente saliera a la calle y pudiera hablar de un montón de cosas", finalizó Carla muy emocionada.