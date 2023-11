Los fans locales de Charly García ya están de fiesta. Una selección de sus creaciones, desde Sui Generis hasta Random, pasando por La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y más, sonará el sábado en formato sinfónico en el Auditorio Juan Victoria. Y será de la mano de la banda tributo Superhéroes, que tiene como vocalista a Rulo Fernández, gestor y motor de esta iniciativa junto a Víctor Armendáriz, director de Cosmigonón, el ensamble que completa esta propuesta que, celebrada en distintos escenarios del país y del extranjero, por primera vez llegará a San Juan. De cómo surgió y de la proyección que alcanzaron desde su Mendoza natal, habló el cantante con DIARIO DE CUYO.



- ¿Por dónde va este Charly Sinfónico?

- Son obras cumbres de Charly desde la época de Sui Generis hasta su último disco Random, lo que pasa que vamos modificando, agregando y sacando canciones. Ahora por ejemplo hay un segmento especial para Clics modernos, por el 40 aniversario, con Los dinosaurios, Estoy verde, Transas... pero hay temas de todas la épocas, atraviesa todos los estados de ánimo y los que el país ha tenido.



- ¿Buscan emularlo, se inspiran...?

- Yo soy el cantante, tengo un tono similar porque además he escuchado a Charly toda la vida y la influencia es lógica, en la modulación y todo lo demás; pero también hay versiones. Por ejemplo, en Canción para mi muerte hay una mezcla entre la original del disco del '72 y después engancha con la banda como la hizo en el '84; No voy en tren termina de una forma totalmente loca con los arreglos que hizo el director; y hay temas donde canta Elisa, que modifica la tonalidad... Tampoco no nos vestimos como Charly, por ahí el brazalete... Se ha adaptado el show a lo que somos nosotros, digamos, pero sí respetamos la canción. Nosotros decimos que no hacemos un tributo, nosotros celebramos la música de Charly.



- No debe haber sido sencillo hacer una "muestra" de alguien que abarca tanto con su música...

- Se nos hizo muy difícil, porque si bien el show tiene más de 22 temas, siempre quedan otros para hacer que han trascendido generaciones, por eso es que sacamos unos, ponemos otros... También hay canciones de culto que se tocan para la gente que conoce mucho su música, como Perro andaluz, de Serú Girán; y tenés otras más radiales como No voy en tren. Arrancamos con una base de 50 y luego fuimos tamizando.



- ¿Y por qué decidieron sumar a Cosmigonón y hacerlo con este formato?

- Nosotros tenemos una banda de covers de rock que se llama Los Tribunos, con la que hemos ido a tocar a San Juan; y en el '96 con Víctor Armendariz -que ha sido músico de rock y ahora es el director del ensamble- hicimos un par de shows muy unplugged de Charly, con violín y bandoneón, que fueron como el gen de Superhéroes, que nació como una banda exclusiva para Charly y de hecho el nombre es el título de uno de sus temas. Hace un poco más de dos años nos juntamos, salió la idea de hacer esto y como la música de Charly tiene mucho de clásico, porque él tiene formación clásica, hacer un sinfónico se caía de maduro y se dio justo la conjunción para poder hacerlo. Y la verdad es que el ensamble no es un acompañamiento, tiene una parte muy importante de música clásica que termina en canciones de Charly y creo que eso también ha sido lo novedoso de este show.



- ¿Para Superhéroes fue levantar la vara?

- ¡Sí, claro! Nos llevó un tiempo largo poder armarlo, ensayando por separado, juntarnos... También amoldarnos a cómo se ensaya con un sinfónico, porque es diferente al ensayo de una banda de rock. Ha sido muy positivo, porque creo que todos hemos aprendido un poco de todos; y de pronto ver a los chicos del ensamble tocando de pie, festejando, es genial.



- ¿Se imaginaron hace dos años que iban a tener esta trascendencia?

- Pensábamos que con un show nos íbamos a quedar cortos y además no queríamos hacer sólo uno porque fue mucho trabajo, pero lo que se dio después fue algo muy loco y muy rápido. Ahora estamos trabajando con productores para seguir con esto, por el país y por otros países, se hará hasta que se pueda... No sé, que un espectáculo de producción local haya rendido tanto, con teatros agotados, habla del boca en boca que se corrió, no era sólo un banda de covers tocando Charly...



- Resaltás la producción local...

- Nosotros estamos muy contentos porque es un producción totalmente local y nos ha costado muchísimo. Desde el sonido hasta la publicidad, todo se armó de manera muy under y que haya trascendido... Viste que por ahí se mira mucho para afuera... Para los artistas de las provincias está muy bueno poder competir en cartelera con los grandes y creo que lo nuestro puede ser una motivación para muchos músicos. Claro que lleva mucho esfuerzo, sacrificio, riesgo... ¡Al principio ni siquiera pensábamos que se podía ganar plata! Quiero decir que puede pasar en cualquier provincia, que "si estos locos se animaron, ¡vamos nosotros también!".



- ¿Charly sabe de su existencia?

- No, no creo, no sé... En los conciertos de Chile tocó con nosotros como invitado el guitarrista de Charly, Kiuge Hayashida, un honor. Es lo más cerca que hemos estado de Charly... Nos gustaría que, aunque sea, sepa que hay gente que está haciendo su música con mucho amor.



- ¿Hay muchas bandas tributo a Charly?

- He visto pocas a nivel nacional, dos o tres en Buenos Aires que se mueven por varios lados; y en Mendoza creo que hay una más, pero no hemos visto tantas como de Cerati o Soda, por ejemplo...



- ¿Por qué será?

- Es compleja la música de Charly, hay que entenderla y quererla mucho. Tiene que ver con las generaciones también, por ahí los más jóvenes están más influenciadas por Fito, Soda, Cerati; y nosotros somos más grandes, nos pegó mucho la música de Charly... Pero hay muchos músicos que lo podrían hacer tranquilamente. Nosotros le hemos puesto mucha dedicación porque somos fans desde siempre, entonces tiene ese plus, somos una banda de fanáticos que lo admiramos mucho y desde ese cariño hacemos todo esto.



- Durante un tiempo las bandas tributo fueron mal vistas. ¿Ya pasó?

- Hay de todo, pero si tamizamos nos queda más la parte buena que los detractores, que los ha habido siempre y por ahí tendrán sus razones. Qué se yo, por nuestro lado, además de que nosotros celebramos su música, yo me siento orgulloso salieri de Charly, porque su música ha atravesado mi vida y la de un montón. Justamente creo que la magia se da entre todos los que van a escuchar y nosotros que vamos a tocar, ahí está la celebración. En un país complicado, un poquito de alegría no está nada mal... Y si a alguien no le gusta, bueno, que no vaya...



- Say no more

- (Risas) Say no more.

Dato

Charly Sinfónico. Sábado 2 de diciembre, 21 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas $7000, $8.000 y $9.000. Preventa en Hoffmann y boletería de la sala. Por internet en entradaweb.com.ar.