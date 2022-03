La hija de Luis Alberto Spinetta llegará a San Juan por primera vez. Será como DJ en el cierre del evento deportivo X-Terra que se llevará a cabo en el Complejo del Bono Beach, el sábado 2 de abril con sus sets de "black music". "Nunca estuve en San Juan, tengo muchas ganas de ir para allá, me súper emociona y ser parte de la jornada que cierra de un evento deportivo tan importante y me enorgullece que me hayan invitado" dijo a DIARIO DE CUYO la talentosa artista que habló con DIARIO DE CUYO sobre cómo surgió su carrera haciendo girar las bandejas hace 17 años, que ella ve sólo como un aspecto de su polifacética trayectoria, que le da la posibilidad de seguir creando como artista plástica y actriz. La segunda de los cuatro hijos del autor de Seguir viviendo sin tu amor, la guardiana de su legado, adelantó que desde distintos ámbitos se están preparando homenajes por los 10 años de la muerte del legendario músico, que se cumplieron el 8 de febrero pasado.



-¿Por qué elegiste ser DJ?



-La verdad es que se dio naturalmente, yo hacía radio, cuando me llamaron para hacer otro programa, acepté si era de música y que musicalizara y después de ahí se fue dando que me convocaran como DJ. Melómana fui de chica, cuando empecé a escuchar artistas que me volaron la cabeza como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Prince, me ponía a escuchar toda la obra, como una investigación, esos artistas me iban llevando a otros, sin saber que iba a terminar tantos años trabajando de esto.



-Cuando empezaste no había tantas mujeres en ese ámbito.



-No, no. Me acuerdo que estaba Carta Tintoré, que era lo primero que escuchamos de música electrónica, era fabulosa, no sé si sigue tocando... No había muchas. Me tuve que hacer lugar, no era usual. Llegabas a la pista y te miraban como diciendo: "¿Quién sos vos?" y a la vez sabían quién era.



-¿Te abrió puertas ser la hija del Flaco?



- No sé si me abrió puertas o por ahí pensaban "por ahí algo sabe de música". A la vez estaba el otro lado: "Porque es 'la hija de...' la meten acá!". Es según cómo lo mires. Digamos que siempre fui una artista multifacética, no me cierro a este trabajo, yo soy artista plástica desde los 12 años. Además me ocupo de lo que es el legado de la obra de mi padre, que es un montón de trabajo.



-A 10 años de la muerte de Luis Alberto, sentís que sigue siendo reconocida su obra, que fue lo suficientemente apreciada antes?



-Sí, sí, todos lo sentimos, no sólo yo sino también mis hermanos y mi mamá que falleció hace pocos meses, nos acompañó mucho en el proceso de cuidar la obra de papá. Sentimos que hay un reconocimiento muy grande y cada vez es mayor. Hoy a 10 años, se están preparando distintos tipo de homenaje, no puedo dar detalles todavía. Igual no es una fecha que nos guste celebrar, porque es un día triste, celebramos más el cumpleaños, el 23 de enero, y que sea el Día del Músico, nos parece hermoso el reconocimiento. De todos lados se acercan a la familia, de manera respetuosa, y preguntan qué nos parece tal o cual cosa y uno puede dar una opinión, uno puede dar el visto bueno y ellos quieren eso, porque la idea es rendir homenaje y que esté avalado por la familia.



-¿Tus hermanos te cedieron esta tarea de cuidar la obra?

-Se dieron así las cosas, las cuestiones en la vida, de formas de ser, yo a mi viejo ya lo ayudaba con ciertas cuestiones. Soy práctica, tengo esa parte terrenal muy agilizada siempre. Se dio naturalmente y a medida que fueron pasando los meses tuvimos que entender que íbamos a tener que leer contratos, ver qué era lo que había, ponernos en contacto con la gente con la que de alguna manera somos socios... mis hermanos confían plenamente en que yo hago la tarea correcta. Están los discos que fuimos sacando de material que él tenía preparado para sacar, discos que sabíamos que estaban para editar, que mi viejo había dejado muy claro.



- ¿Seguís las estadísticas de él en plataformas sobre qué se escucha más o en dónde?



-Las estadísticas son sorprendentes, las canciones que más se escuchan como Seguir viviendo sin tu amor, o también le sigue Muchacha ojos de papel, pero es entender que tiene un millón y medio de oyentes en el mundo y ver en qué países del mundo se lo escucha, 30 y pico de países; se escucha en Rumania. Fue entender que la obra se va expandiendo, que es imposible que la obra de mi padre muera.



-¿A él le hubiera gustado ver música online de este modo?



-Él siempre fue muy cercano a la tecnología, siempre le gustaron los avances tecnológicos, de hecho fue uno de los primeros que usó sintetizadores digitales en su música. Se hubiera adaptado, fue un tipo que se adaptó a los tiempos, que fue visionario. Lo que le molestaba, que le molestaría a cualquiera, es la calidad de la música digital: no es la misma que se escucha en CD y menos en vinilo.