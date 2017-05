La morocha está feliz, enamorada y con la agenda laboral completa para el resto del año. Es un presente perfecto para Silvina Luna, quien llega a San Juan hoy como parte de Abracadabra, la obra que también integran Pedro Alfonso, Iliana Calabró, El Polaco, Huevo Müller y elenco, que esta noche subirá al escenario del Teatro Sarmiento programada por Protea. La modelo y actriz viene de compartir una temporada de verano a sala llena y ahora recorre el país con la gira. Pero además, contó a DIARIO DE CUYO cuáles son sus expectativas por su regreso a la pista de Marcelo Tinelli después de ocho años.



Mejor de salud, después de la intervención que se realizó para quitarse el metacrilato que tenía en el cuerpo y que tantos inconvenientes le había causado, en otra etapa de la vida, disfruta de la convivencia con el Polaco, a quien conoció en la obra de la que son parte y también se cruzará en los pasillos de Showmatch, porque él también es participante.



-Vienen de una muy buena temporada de verano ¿Cómo va la gira?



-Muy bien, estamos agradecidos y nos sentimos bendecidos, porque tuvimos una temporada espectacular. Fue la obra más vista y ahora la gente nos sigue acompañando; estamos llenando los teatros de los lugares que visitamos.



-¿Qué tal es la dinámica dentro del elenco de Abracadabra?



-Se armó un grupo espectacular. Somos muy amigos todos, nos reímos, tenemos un grupo de chat que hablamos todo el tiempo. Nos divertimos mucho arriba y abajo del escenario; eso la gente lo ve, la dinámica y el carisma que tenemos todos.



- ¿Cómo te sentís con este regreso laboral?



-Contenta... son momentos. Nuestra carrera tiene altibajos, a veces estás más tranquilo. Yo por decisión propia el año pasado me tomé el año para viajar y para crecimiento personal, y a fin de año me llamaron para Abracadabra y todo se fue dando de esa manera. Siempre hay que encontrar un equilibrio. Aunque cuando estoy más tranquila, uno extraña el trabajo, pero cuando tenés mucho trabajo, extrañas la vida tranquila, entonces es ir encontrando el equilibrio y hoy me toca disfrutar de eso, porque nunca se sabe cuánto va a durar, así que lo disfruto mucho, tengo mucho trabajo. Con Showmatch, con la gira y además grabando para Pol-ka un personaje en Las Estrellas, que saldrá por algunos capítulos.



- Al decidir tomar el año sabático, ¿evaluaste si te podría costar insertarte nuevamente?



-Todo se evalúa. Pero uno tiene que estar seguro de lo que tiene para dar y yo en realidad fueron 6 meses, porque en marzo había terminado una obra en Carlos Paz. Terminé y me fui, volví y me llamaron para Abracadabra. Y sigo con la música, también en mis tiempos libres...



-¿Y la cantante se lanza?



-No no, para nada. Fue un gusto que nos dimos con el Polaco como pareja. Ese fue un tema que se escuchó en el verano y me pidió que lo grabara con él. Es una cumbia romántica, medio salsera, que se llama Escapémonos y la idea era compartirla con la gente.



-¿Cómo va la convivencia con el Polaco?



-Cada relación y cada pareja es un mundo. Nos fuimos a convivir ni bien nos conocimos y nos llevamos muy bien; somos amigos, pareja, amantes y nos divertimos mucho. Hablamos mucho.. está bueno.



-Hubo hace poco rumores embarazo, que desmentiste. ¿Hablaron de tener un hijo juntos? ¿Te gustaría?



-Sí, obvio nos gustaría a los dos, mucho. Pero por ahora no, porque tenemos mucho trabajo, pero lo hablamos y los proyectamos para un futuro.



- Comparten obra y también estarán los dos en el Bailando ¿Cómo te sentís trabajando con tu pareja?



-Se fue dando, no pensamos mucho, se dio así. Nos enamoramos haciendo teatro juntos, en el día a día, en la convivencia del teatro. Después todo se fue dando naturalmente. Vivir juntos, viajar los fines de semana con la gira. Y sí, también estaremos en el Bailando, si bien no bailamos juntos, estaremos ahí...



-¿Son competitivos? ¿Y si van juntos al teléfono?



-No, no. Queremos que le vaya lo mejor para el otro. En ese sentido nos arengamos y apoyamos para que cada uno pueda crecer en lo suyo y crecer como persona.



¿Vos cómo te preparás?



-Ya estoy con los ensayos, la verdad que es un desafío volver al Bailando. Desde el 2009 que no participaba. Estoy ensayando a full para estar a la altura del certamen y dar lo mejor ahí. Pero la idea es ir a divertirme, a pasarla bien.



-¿Qué te sedujo de volver al Showmatch?



-Casi todos mis compañeros de la gira estarán en el programa y me parecía bueno el combo, ya que vamos a estar todos en la gira y es la misma producción, Dabope, la productora de la obra que son el Chato Prada y Fede Hoppe. Me pareció que era un gran año para aprovecharlo a full y trabajar en tele y teatro.



- El jurado es bravo... ¿Estás fuerte para enfrentarlo?



-Sí, yo soy bastante relajada en ese sentido. Creo que no iré a la confrontación, quiero hacer algo divertido y buena onda, pasarla bien. Siempre habrá algo, pero yo lo tomaré como un juego.



-¿Te ves en las últimas instancias? ¿Ganadora, quizás?



-No, tranquila... perfil bajo, sin expectativas.



-¿Cómo crees que será la previa con Tinelli?



-El juego lo propone Marcelo, voy con ganas de divertirme y pasarla bien.



-¿Sentís que estás en una buena racha?



- Bueno, cuando uno está enamorado y más en el principio... sí, sí, obvio que ves todo lindo, disfrutás de esos meses de relación, así que sí, estoy muy contenta.



- Y aquel famoso video tuyo en un viñedo que sigue dando vueltas en Internet, ¿apaga tu sonrisa?



- Es otra etapa. La verdad que no estoy pendiente de eso.