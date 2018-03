El elenco: Virginia Luna, Luciana Icazatti, Cristina Vergara, Sebastián González, Fernanda de la Vega, Matías Fernández, Rocío Caño, Karen Aguirre, Javier Riveros y Natalia Luna.

Dicen que la tercera es la vencida. Luego de dos oportunidades de competir, esta vez tocaron el lugar más alto del podio. La compañía Riveros-Luna obtuvo el primer premio de la Teatrina 2018 por haber presentado su obra 'La sombra del árbol blanco' una obra no convencional que rompe el espacio teatral tradicional para transportar a los espectadores en un colectivo hasta un escenario natural al aire libre. Con devoluciones positivas por parte del jurado (conformado por Gustavo Bendesky, Daniel Gil y Osvaldo Quiroga) esta producción representará a la provincia en la 33º Fiesta Nacional del Teatro, que se realizará en el mes de mayo en la ciudad de Rosario y en el Encuentro Regional del Nuevo Cuyo, que tendrá lugar en San Rafael (Mendoza) a fines de junio (confirmado por los propios artistas).



El resto de los títulos ganadores fueron del grupo Ob Caenum '¿Qué hay hoy aquí de Macbeth' (segundo lugar) de Vanina Rodríguez y Facundo Cersósimo; 'Prohibidas' del elenco Actuar para vivir SJ (tercer puesto); y 'Casa a cuestas' del grupo Die Dit (cuarto puesto), ésta última será la obra suplente para el Regional en caso de que los tres primeros elencos no puedan participar en el encuentro que reunirá a las obras ganadoras de las fiestas provinciales de -junto con la de San Juan- San Luis, Mendoza y La Rioja.



El ánimo y la alegría de los involucrados en la compañía no pueden ocultarse. La primera vez que participó el elenco que cultiva la danza-teatro en San Juan en la Teatrina fue en el 2013 con 'No pasarán' que consiguieron el segundo puesto. El año pasado estuvieron terceros con 'Ésta es mi criatura'. Ahora, llegaron primeros y en una charla grupal con DIARIO DE CUYO, Javier Riveros, Natalia Luna, Luciana Icazatti, Sebastián González y Virginia Luna, acompañados por el resto del staff, manifestaron su placer por el logro alcanzado.



'Es el resultado de un largo e intenso proceso que venimos trabajando duramente desde el año pasado. Fue todo un laboratorio. Estamos muy felices', contó Virginia Luna, una de las actrices-bailarinas de elenco.



Respecto al montaje de esta producción que implicó un despliegue logístico y técnico importante, transportar en colectivo la obra, a los espectadores y actores, no fue nada sencillo: 'Jugamos con el espacio y el tiempo. En el colectivo, el público atraviesa las escenas e interactúa con los personajes, interfiere en todo momento', explicó Natalia Luna, co-autora de la obra junto a su pareja Javier Riveros: 'Quisimos sacar a los intérpretes del espacio convencional de una sala a la italiana y darles libertad. Que vivan y sufran las modificaciones de los personajes. Esto al espectador le pasa lo mismo. La puesta comienza allí en entregarles a ambos, un cúmulo de sensaciones para que cada función sea distinta de la otra', detalló Riveros.



En cuanto al resultado, las devoluciones del público para el director 'fueron fascinantes. A cada espectador le sucedió algo diferente. El público hizo una entrega total mucho más allá de lo que ofrecía la obra. Y el jurado por su parte, nos calificó que no tenemos nada que envidiar a otras producciones del país o de la región', dijo el director.



Para los actores, el mensaje fue el sentir la experiencia, exponer los vínculos humanos y lazos con la naturaleza a través de los elementos esenciales (viento, agua, fuego, tierra): 'Nosotros lo vimos como una herramienta artística. No es lo mismo que imaginemos el agua o el viento, sino en realidad sentir esos elementos. La obra crece y muta en cada presentación', contó Sebastián González. Por su parte, Luciana Icazati dijo: 'Cada uno llevamos un rol diferente y propio, no está fijo y pactado, eso habilita a que el espectador termine de construir la lectura de la obra. Coincidimos como grupo que debemos mejorar nuestras voces. Somos todos bailarines y es desafiante trabajar la palabra y combinarla con la expresión corporal. Tratamos de no separar, que no sea evidente, que el espectador lo pueda sentir de la manera más natural. Llevar la palabra al cuerpo debe ser un todo y que no se note la diferencia, eso es lo que debemos conseguir'.



Ahora el grupo disfruta de la victoria y tendrá una semana de descanso físico en estos días. A mediados de abril trabajará en nuevas presentaciones en escenarios locales y nacionales.



La puesta de 'La sombra del árbol blanco' consistió en el traslado de actores y espectadores en colectivo hasta un escenario abierto y natural. Coreografías sin texto y con un guión flexible, da libertad de acción los actores.

Balance de la Teatrina

A la hora de evaluar la Fiesta Provincial del Teatro, la nueva delegada regional del INT, Cristina Mercado, afirmó que el balance fue positivo: "Con un presupuesto mayor que el año pasado, fue un éxito para nosotros. A pesar que hubo 10 obras de selección y 6 de muestras, en esta edición se notó una diversidad de propuestas estéticas interesante. Y el público, supo responder, porque tuvimos 1383 localidades vendidas de todo el festival. Las capacitaciones también tuvieron una gran afluencia de inscriptos, dictados por Cipriano Pitt, Guillermo Cacace y Marcelo Bertuccio. Por otro lado, la gente se quedó contenta por el acta del jurado, que tuvo una crítica muy constructiva. La devolución fue que hubieran elegido más obras como ganadoras para que representen a San Juan, más allá de lo que dicte el reglamento'.



