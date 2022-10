En marzo de este año se formó el Estudio Coral Kodály (EKC), una agrupación coral integrada por personas mayores de 18 años, fundada y dirigida por Jorge Fuentes -con la asistencia de Cecilia Cumpián-, bajo el ala de la Asociación Kodály Argentina. Esta asociación nacional, sin fines de lucro, es justamente la que brindará un importante seminario el próximo fin de semana para celebrar sus diez años de vida en el país, dirigido a directores de coros, educadores musicales, docentes, estudiantes de música y músicos en general, argentinos y extranjeros hispanohablantes. Desde San Juan viajarán Fuentes y Mariana Pechuan, integrantes de la Asociación y especialistas en Concepción Kodály, que serán dos de los cinco disertantes; y también el Estudio Coral Kodály, que funcionará como Coro Piloto del seminario, una experiencia valiosa para toda esta comitiva local que representará a la provincia en el convocante encuentro.



"Por el momento, el Estudio Coral Kodály es el único coro oficial de la Asociación y como Mariana y yo somos docentes estables de la Asociación, entonces pensamos que sería bueno que el Estudio Coral sea el coro piloto. Trabajamos basados en los fundamentos de la concepción Kodály, de hecho los integrantes del coro están suscritos a ella, o sea que naturalmente a la gente que está en este coro le interesa su concepción filosófica y pedagógica', comentó a DIARIO DE CUYO Fuentes, quien cuenta con Cecilia Cumpián en la asistencia de dirección y piano. "El coro se creó el 9 de marzo de este año, pero la idea y las ganas vienen hace un montón, gente que lo viene planteando y una idea personal de querer hacerlo. Estoy súper feliz con el resultado, tanto musical como humano; y diría que principalmente humano, porque los coreutas se han puesto al hombro el viaje y la organización y eso habla mucho del proyecto en sí. Estamos muy felices, muchos hemos sido compañeros de facultad, hay ex alumnos, alumnos, profesores... Es un grupo que tiene hambre de música y quiere crecer', se explayó el magister sobre este cuerpo, que interpreta un repertorio diverso desde el Renacimiento hasta la actualidad, que también tendrá a su cargo el concierto de bienvenida.



Desarrollo de habilidades musicales, Metodología y Didáctica, Canto Comunitario y Dirección Coral serán algunas de las áreas que se abordarán. En la última, que estará a cargo de Fuentes, se llevarán a cabo las clases magistrales con el Estudio Coral. Todos los asistentes podrán presenciar esas clases que tendrán como premisa la aplicación de los principios y las herramientas de la Concepción Kodály. Los alumnos activos deberán preparar una sección de una obra que trabajarán con el coro; pero según remarcó Fuentes, no se trata solo de dirigir en términos artísticos y expresivos, sino que es también trabajo pedagógico, siempre incitando a la alfabetización musical, que es uno de los objetivos.

El Estudio Coral Kodály desplegó sus voces el viernes pasado en el Teatro del Albardón y el sábado en el Auditorio Juan Victoria.

"El Coro va a cantar lo que esas personas marquen y yo daré sugerencias de cómo ir trabajando', señaló el conductor, que el fin de semana pasado dio muestras de su labor con la entusiasta agrupación en dos recitales; el viernes en el Teatro de Albardón y el sábado en el Auditorio Juan Victoria, por primera vez (junto al coro De Niños y Jóvenes de la UNSJ, que dirige Fuentes, como invitados).



Sicut Cervus, de G. Palestrina; Sure on This Shining Night, de M. Lauridsen; Chacarera del Expediente (arreglos E. Ferraudi), Esti dal y Székely Keserves, de Z. Kodály son las obras que trabajarán con el Estudio Coral, que -embajador provincial- también llevará a Buenos Aires la música de la región: Tonadita, una tonada de Hugo Figueroa, con arreglos de José Antonio Fernández.



"De a poquito San Juan se va presentando como un polo importante de esta filosofía de la música y esta mirada pedagógica de la educación musical y la formación de los músicos. De la gente que asistirá de distintas provincias, más de 30 somos de San Juan. Vamos en representación de la provincia a invadir el seminario, está muy bien!', subrayó con una sonrisa Fuentes.







Concepción Kodály



"Que la Música sea de todos', es la máxima de Zoltán Kodály -una de tantas- que abre el sitio web de la Asociación Kodály Argentina. El ECK sigue las ideas fundacionales de este destacado pedagogo, musicólogo y compositor (6 de diciembre de 1882- 6 de marzo de 1967), uno de los principales de Hungría del Siglo XX, además de ser uno de los padres de la etnomusicología en su región junto a Béla Bartók.



Según dice la carta de presentación del aún flamante coro sanjuanino, "la agrupación tiene por objetivo ser un espacio de crecimiento y desarrollo musical e integral de las personas. A través del hacer musical activo en la práctica coral, la alfabetización musical se acerca a todos sus integrantes. Por medio del uso de la solmización relativa (también conocido como solfeo relativo) como principal herramienta, se busca el desarrollo integral de habilidades musicales tales como la escucha atenta, escucha interna, desarrollo del oído melódico y polifónico, lectura musical y apreciación musical activa de las obras corales a interpretar. Para sus integrantes, el ECK representa un espacio de encuentro en búsqueda de experiencias artístico musicales como expresión de vida, además de la fraternidad y formación musical. Lo que Kodály llamaba la " verdadera armonía": cantar, pensar y sentir con otros, en comunidad.'