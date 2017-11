En la escena alternativa del metal, Evanescence fue una banda importante especialmente en el período 2003-2007, ocupando altas posiciones en los charts. Para esto se combinó sus buenas canciones, la voz de Amy Lee, una potente banda con un estilo en el que mezclaban iguales dosis de metal, rock gótico y programaciones lectrónicas. Amy se destacó por encima de las voces femeninas en la escena del metal. Regresaron en 2011 con “Evanescence” un buen disco que no tuvo el alcance de los anteriores. En 2014 publicó su primer disco solista, “Aftermath”, que fue la banda sonora de la película “War Story”. 2016 la encontró con dos lanzamientos en solitario, primero “Recover Vol. 1”, un EP con 4 covers, y más tarde el disco de música infantil “Dream Too Much”, un proyecto dedicado a su hijo Jack Lion en el que estuvo involucrada su familia.

A 6 años de su último disco de estudio, Evanescence vuelve a la carga con “Synthesis”, un disco compuesto por 2 canciones nuevas y otras 12 que ya conocemos (en su mayoría de 2011), con una variante, esta vez los acompaña una orquesta, lo cual juega a favor para la voz de Amy Lee, que sigue siendo el elemento central de la banda. Hay una relectura de su obra, lo que nos permite descubrir a la banda desde otro lugar, sin guitarras, con orquesta y los elementos electrónicos característicos en su sonido. Los arreglos orquestales corrieron por cuenta del compositor y director canadiense David Campbell.

Abre el disco “Overture”, una introducción con piano y cuerdas frotadas que dan pie al segundo track. Los mismos instrumentos en progresión hasta alcanzar el poderoso fraseo de Amy Lee cantando “Never Go Back”, una canción de 2011, pero aquí sin las guitarras hard, fueron remplazadas por sonidos electrónicos, piano y cuerdas, dándole un giro agradable que le suma dramatismo tanto a la pieza en general como a la voz de Lee en lo particular, que denuncia el sentimiento de un amor perdido. A continuación una de las nuevas canciones, “Hi-Lo”, con más elementos electro-industriales mezclados con piano y orquesta. La combinación entre las voces de Amy y los arreglos de violines estremecen.

Volvemos a 2011 con "My Heart Is Broken", en donde la electrónica remplaza a las guitarras. La voz de Lee se eleva junto a las cuerdas de la orquesta como si fueran una solo. “Lacrymosa” pertenece a “Open Door” (2006), fue uno de los adelantos de “Synthesis”, muy bien lograda, Amy canta “No puedo cambiar lo que soy”, mientras se escucha el lamento de los violines y los ritmos electrónicos se acrecientan hasta el dramático final.

“The End Of The Dream”, electrónica, campanas y orquesta, permiten que la voz de Amy nos lleve a imaginarla caminando sin rumbo por el bosque donde tiene que “seguir su corazón” para alcanzar el “fin del sueño”. “Bring Me To Life (Synthesis)”, fue originalmente publicada en “Fallen” (2003), al principio parece una remezclada del original, pero luego hay una explosión progresiva de las cuerdas y los ritmos electrónicos que le aportan un sonido más industrial y progresivo, algo muy presente en todo el álbum.

“Unraveling” es un interludio, que permite descansar y relajarnos antes de seguir con la segunda mitad del disco. Introducción de violines para “Imaginary”, otra canción del disco “Fallen”. “Secret Door” es bastante similar a su versión de 2011. En el track 11 encontramos una genial versión de “Lithium”, originalmente de “Open Door”. “Lost In Paradise”, tiene voces suaves y violines que estremecen, arreglos épicos y luego se suma el sonido progresivo. El estribillo sigue siendo poderoso.

Si hasta ahora tuvimos momentos fuerte, prepárense para conmoverse con el clásico “My Immortal” y la dulce voz de Amy Lee acompañada por piano y orquesta de cuerdas. No van a extrañar las guitarras, esta es sin lugar a dudas la versión mejor lograda de una canción que es tan inmortal como su título. Luego otro interludio previo al final titulado “The In-Between (Piano Solo)”.

Cierra el disco “Imperfection”, la otra canción nueva y cuyo video fue estrenado el 19 de Octubre. Una canción que da una visión real sobre la actualidad y el futuro de Evanescence. Quizás “Synthesis” no sea un disco más en la carrera de esta banda, da la sensación que es una suerte de final de ciclo, para comenzar una nueva etapa.

La interpretación de Amy suena más profunda y auténtica, a pesar de los años que se alejó del grupo para ser madre y dedicarse a su hijo, regresó con una voz maravillosa. La producción de “Synthesis” está tan bien lograda, que las canciones, ya sean viejas o nuevas, encajan perfectamente. Estamos frente a un disco altamente recomendable. Calificación, 4 estrellas de 5.