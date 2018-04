Algunos tararean una vieja canción popular italiana: "Bella ciao, bella ciao..." .Otros conversan nombrando ciudades que no tienen nada que ver con sus vidas y no es que se vayan de viaje: Berlín, Tokio, Denver, Río, Moscú, Nairobi, Oslo, Helsinki. Incluso desconcierta un descolgado "¡Qué maestro el Profesor!", o que respondan a todo "Vale". No están desquiciados. No, están fascinados por La casa de papel, la exitosa serie española que tuvo difusión mundial a través de Netflix y que hoy estrena la segunda parte.



Un grupo de ladrones con máscaras de Dalí, comandados por una mente brillante ejecutan un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid y buscan salir indemnes con 2.400 millones de euros, y encima sin derramar sangre. Ese es el plan, pero todo puede salir mal.



Desde que Netflix hizo pie en la Argentina hace unos años, no se recuerda que otra serie que haya generado tanta expectativa entre sus abonados locales y en los que no lo son también. Muchos consiguieron verla de manera pirata en Internet y adelantarse al final que hoy recién estará disponible en el sitio.



La fantasía colectiva de lograr el robo perfecto, además de la rebeldía, motivaciones y los códigos que exhiben los "atracadores" parece ser lo que prendió en el público mundial, que ha tomado partido por "los malos" de la película sin dudarlo.



Incluso la popularidad que ganaron en Argentina sorprendió a los propios actores, que de pronto se convirtieron en celebridades locales, dando decenas de entrevistas. Pedro Alonso (Berlín) el más codiciado de todos, seguido por Álvaro Morte (el Profesor) y la nuera de Ricardo Darín, Úrsula Corberó, la irreverente Tokio, de novia hace dos años con el Chino Darín. Completan el elenco de serie Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Río), Paco Tous (Moscú), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki) y Roberto García (Oslo).



La voracidad del público llevó a cientos de rumores sobre una tercera temporada y ayer la actividad de una cuenta de Twitter certificada de El Profesor, causó sensación por prometer un "nuevo atraco", lo que fue entendido por sus miles de seguidores como el anuncio del rodaje de un nuevo plan maestro. "Nuevas caras. Nuevas ciudades. Mismo procedimiento. Nada de relaciones personales", fue uno de los posteos que revolucionó las redes.



Si alguien creyó que la continuidad de la serie tenía algún futuro cierto, ayer en la tarde española, Atresmedia y Vancouver Media -productores originales de la serie- negaron al portal ABC que exista la intención de extender la historia, mientras que Netflix también le cerró la puerta a la posibilidad. "Todo es especulación y fruto de un malentendido, generado porque los 'tuits' publicados son en español y en ello se habla de nuevas caras que se verán en la serie, pero referidos a la segunda temporada, que se ha podido ver en España pero todavía no en América Latina" señalaron al medio español.



De todas maneras, aunque la producción de las plataformas de streaming sea un mundo nuevo, aplican las mismas reglas del mercado televisivo. Si vende, sirve. Veremos.