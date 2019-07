Se conocieron ayer los nominados de la 71ra edición de los premios Emmy, cuya gala se realizará el 22 de septiembre en Los Ángeles y se transmitirá en vivo por Fox. Game of Thrones (Juego de Tronos) consiguió ayer un total de 32 nominaciones, convirtiéndose de esta manera en la serie que ha recibido más nominaciones de la historia para una misma entrega. Así, la épica temporada final de la serie estrella de HBO se despidió de la televisión sumando 161 nominaciones en total, a lo largo de toda su existencia.



Con semejante cantidad de candidaturas para esta edición de los galardones de la TV estadounidense, GOT es la gran favorita de esta edición, la última en la que participará después del cierre de su una octava temporada que fue todo un fenómeno social.



Contra Game of Thrones (Juego de Tronos) competirán por la estatuilla a mejor serie dramática Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us. El otro caballito de batalla de HBO es la miniserie Chernobyl (estrenada después del final de GOT) que obtuvo 19 nominaciones, una de ellas como candidata a mejor serie limitada.



Donde habrá batalla será en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada The Marvelous Mrs. Maisel que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a Veep, la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y ha ganado tres años seguidos.



Además, estos premios contarán con la ausencia de pesos pesados del mundo seriéfilo como The Handmaid's Tale, Big Little Lies y Stranger Things que quedaron fuera por sus fechas de estreno.



Sorpresa para muchos fue la ausencia de la estrella Julia Roberts entre las actrices nominadas a mejor actriz dramática por su papel en "Homecoming", el mismo con el que ganó el Globo de Oro a principios de este año pero que no le valió para alcanzar el reconocimiento de los académicos de televisión.



En las nominaciones a mejores actor y actriz dramático, las preferencias recayeron en Robin Wright, Emilia Clarke (GOT), Mandy Moore, Jodie Comer, Laura Linney, Sandra Oh y Viola Davis completan las nominadas. En el apartado masculino Jason Bateman, Sterling K. Brown, Kit Harington (GOT), Bob Odenkirk, Billy Porter y Milo Ventimiglia lucharán por el premio a mejor actor dramático. En el rubro actriz-actor de reparto, se acumulan los nombres de protagonistas de GOT, ya que varios de los nombres de los ternados.