Con su última producción lanzada hace exactamente un año y en medio del ciclo de conciertos Un hombre con un piano en el porteño teatro Coliseo; ayer, Fito Páez festejó la obtención del premio al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo en la 63 edición 2021 de los premios Grammy con su último trabajo "La conquista del espacio'.

"Estoy totalmente en shock', dijo a través de un video que publicó en la red social de Twitter para celebrar el gran logro,



tras conocer la noticia de que había sido galardonado, en un gran momento personal y laboral, en una categoría que compartió con su compatriota Gustavo Santaolalla a cargo de Bajofondo por su disco Aura, además de Cami con Monstruo, Lido Pimienta con Miss Colombia y Cultura Profética con Sobrevolando.



"Yo tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos de América, yo me crié en parte con esa cultura, fue parte de mi vida de una manera muy importante, por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo, sobre todo por la distancia', expresó el artista a Télam, sobre el galardón que recibió "con mucha emoción' y "como un abrazo definitivo, para siempre' un día después de cumplir 58 años de edad.

Tendencia. Fito Páez publicó un video de agradecimiento en Twitter, donde se convirtió en tendencia al colmarse de las felicitaciones al artista y también por algunos fanáticos del k-pop que expresaron su alegría ya que sus ídolos máximos, BTS o Bantang, pudieron ver su festejo.

'Estaba nervioso, es importante, es como un casamiento, son ceremonias. Estoy muy feliz con haberlo ganado", expresó además de subrayar que el fallecido Gustavo Cerati tenía una "frase hermosa' que decía que "el universo estaba conspirando a su favor'. "Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que a mí respecta, y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor', añadió. "Tengo la vida, tengo a mis amigos, a mis hijos espléndidos, para poder comer y luchar', subrayó la voz de hits como Rosario siempre estuvo cerca, El amor después del amor y Circo Beat, entre tantos otros, que en la edición 2020 de los Latin Grammys, celebrada en noviembre pasado, obtuvo dos premios (Mejor Canción Pop/Rock, por La canción de las bestias y Mejor álbum Pop/Rock).



Sin embargo, este último gran triunfo de Fito no pudo verse en la transmisión oficial. Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación de EE.UU. dividió la entrega en dos partes: una gala previa, que no se televisa; y la gran ceremonia, que se llevaba a cabo al cierre de la edición, con el anuncio de los premios más populares y rubros estelares con une un enorme espectáculo que en el país se emitió por la señal televisiva de TNT con Santaolalla como el único argentino invitado a ser parte del tributo a Marvin Gaye, en el que se interpretó "Mercy, mercy me', que este año cumple 50 años de su lanzamiento. (Fte: Telam y EFE)