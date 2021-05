Las restricciones por la pandemia sumadas a que varios de sus conductores son personas de riesgo por algunas afecciones, no permitieron seguir adelante con Integrándonos, programa de interés general que generalmente se hacía en exteriores. Sin embargo, con las ganas y el entusiasmo intactos, el grupo encontró la forma de seguir adelante: "Educar en pandemia" bautizaron a este nuevo proyecto del Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli. Con un nuevo formato -microenvíos de unos 6 minutos de duración- y grabado en los talleres de la institución, a partir del miércoles podrá verse en DQE y posiblemente en otros envíos de Canal 8. Pero además, podrá seguirse en redes sociales (incluida la de Integrándonos) y en otras emisoras: "Queda abierto a todos los que lo quieran tomar. Será, podría decirse, una pieza de bien público", comentó a DIARIO DE CUYO Omar Cereso, docente y comunicador a cargo de esta propuesta y también al frente de Integrándonos, que supo ganarse un Martín Fierro del interior. "Ante las restricciones y riesgos de contagio, Educar en Pandemia fue la alternativa que encontramos para seguir haciendo periodismo, visibilizando el trabajo que se realiza en las instituciones de educación especial, en particular en la nuestra, y avanzar en los objetivos específicos que trabajamos con cada joven que interviene en el proyecto", agregó en charla con DIARIO DE CUYO.



Con un programa ya terminado y los otros en camino, el estreno será con el taller de carpintería y luego irán abordando otros que se desarrollan en esta escuela, como el de jardinería y huerta, de aromáticas, cocina, tecnología, cerámica, música, educación física, entre otros; y también el Pre laboral (convenios con empresas, como Sica y Taranto), que varias veces trabajan de manera articulada. La idea es ir sacando uno por semana hasta fin de año, aunque la regularidad dependerá de las condiciones que impongan las restricciones sanitarias y la salud del mismo equipo humano.



"Todo el proceso está contado de forma periodística, similar a Integrándonos, porque de hecho quienes hacen las notas son parte de ese equipo, que ahora está un poco más reducido. Con celulares y una pequeña cámara, ellos realizan las entrevistas con los profesores y los alumnos; y muestran lo que hacen en el taller. A veces los alumnos tienen problemas en la oralidad, pero está todo subtitulado", contó Cereso, y añadió: "Muchas veces no se sabe qué se hace en estas escuelas y la verdad es que se hacen cosas hermosas. Así que es también una forma de mostrar a la comunidad que se sigue educando en pandemia, en la medida que lo permite; qué se hace y cómo".



Coordinado por los profes Sergio Cáceres y Cereso, el inspirador equipo al frente de cada entrega -los periodistas Juan Manuel Valverde, Carina Meritello, Cecilia Armada y Analía Pérez; y los camarógrafos Franco Torresan y Matías Espínola-, está expectante ante el inminente estreno.



"¡Están Felices! Muy entusiasmados, sobre todo porque el año pasado no pudimos hacer Integrándonos, después de 12 años ininterrumpidos de salidas, grabaciones, viajes, reconocimientos, conocer gente, etc, en 2020 todo fue trabajo virtual. Si bien ahora tenemos un grupo muy reducido, ya que muchos no pueden asistir por pertenecer a grupos de riesgo, todos somos muy consciente que es preferible esto a nada", valoró Cereso de cara al debut.