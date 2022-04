La apasionada relación entre la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck dio qué hablar desde que que el año pasado se hiciera público el reencuentro de estas dos estrellas, pero recientemente, de cara a la boda entre ambos, medios estadounidenses se revolucionaron con un dato acerca de la intimidad de la pareja.

Esta vez se filtró una cláusula matrimonial en la cual los aspectos económicos son lo menos inquietante del contrato que firmaron Jennifer López y Ben Affleck para poder dar el sí. Con este acuerdo, el actor aceptó mantener al menos cuatro relaciones sexuales a la semana con la cantante.

Según explica la prensa del corazón norteamericana, el futuro matrimonio quiere evitar que la pasión se apague y haya infidelidades de por medio obligándose a mantener la llama encendida.

¿Cuándo se casan Jennifer López y Ben Affleck?

Por el momento, la pareja no reveló cuándo sería la boda y no parecen tener apuro para poner una fecha concreta. Lo que sí se sabe a través de Hollywood Life es que ambos están de acuerdo en que su unión debe ser grandiosa incluso si no invitan a demasiada gente.

Además, se especula con que los Bennifer decidan casarse de forma muy discreta y, una vez se haya celebrado el casamiento, anunciarlo a fin de poder gozar de un día tranquilo sin la indiscreción de la prensa rosa. Así se evitarían tener que hacer lo mismo que en 2003 cuando pospusieron la boda a causa de la presión mediática y, luego, nunca la celebraron.