Julieta Ortega, una de las artistas que integra el Colectivo de Actrices y que más comprometida se ha mostrado el año pasado con el proyecto de ley para legalizar el aborto, contó que cuando vivía en los Estados Unidos junto a su familia decidió interrumpir un embarazo.

En una entrevista íntima a Luis Novaresio, en el ciclo que conduce en A24, reafirmó su deseo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina y señaló: "Puedo hablar en primera persona de las dos situaciones: elegir no seguir adelante con el embarazo, y desearlo con todo mi ser".

"Vivía en los Estados Unidos, un país en el que el aborto era legal. Creo profundamente en que hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién quiere hacerlo. Eso no te convierte en nada, te convierte en una persona planeando cómo quiere vivir su vida, algo que han hecho los hombres históricamente", sostuvo.

"El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro y que no se mueran, que no las maltraten, que no tengan que ir a la casa de la vecina o a buscar dónde lo hacen de forma segura. Hay que confiar en las mujeres", aseguró la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Haciendo alusión a algunos argumentos "provida", la actriz manifestó: "Siempre van al mismo tema sobre cuándo es el comienzo de la vida… El ser humano es al nacer, por eso se le pone un nombre cuando nace, y si muere en el vientre materno no tiene nombre. Creo en el derecho de cada mujer a elegir y planear si quiere tener hijos y cuántos quiere tener. Las razones por las que cada mujer puede quedar embarazada son infinitas y no me atrevería a meterme ahí".

Para ejemplificar su postura, Ortega afirmó: "A mi hijo, Benito (fruto de su relación con Iván Noble), lo deseé. El nombre se lo robé a Gustavo Cerati".

En cuanto a la lucha feminista actual, Julieta se mostró optimista y analizó: "Cambiaron las reglas del juego para todos. A veces es un garrón y todas mis compañeras son insultadas, el colectivo de Actrices argentinas es cuestionado como si tuviéramos una responsabilidad. Nosotros nos agrupamos para pelear por la ley del aborto y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas".