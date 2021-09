La Oveja negra y los García lanzó ayer un vistoso clip en el que no sólo porque se animan a un género que no habían explorado antes que es el RKT (fusión de la cumbia, con el reggae y el trap) sino que además tiene una buena dosis de ironía sobre el mundo del trap y todos sus actores. El tema se llama "Te trapeo', el video está disponible en el canal de YouTube del grupo y tiene a Carlos Tuti García como protagonista recorriendo varios lugares icónicos de San Juan.

"Es la primera canción y creo que será la última de este estilo. Lo decidimos hacer porque somos músicos y de alguna manera tratamos de incursionar en las nuevas corrientes que están escuchando los jóvenes" dijo a DIARIO DE CUYO el cantante.

La parodia comienza desde la personificación del "DJ Pizzatrap", inspirado en Bizarrap, un DJ argentino de 23 años que tiene 10 millones de suscriptores en YouTube e invita a sesiones de música a músicos como L-Gante e interviene con importantes artistas del género como Duki y Nicki Nicole o con Nicky Jam (este video tiene 89 millones de reproducciones). Así La Oveja decidió ir a favor de la corriente y tomar este personaje, y convertirlo en algo propio para que sea el anfitrión -recreado por Javier García- del grupo en esta incursión al ritmo.



"Es una parodia. No es una crítica. Que yo haya metido un auto y las chicas, el baile urbano, es porque hemos intentado buscar una estética que es la misma que hacen los traperos, los que hacen RKT, reguetón y hemos intentado acercarnos visualmente también mi aspecto, desde la vestimenta y los tatuajes. Puede ser algo provocador y desafiante, pero no es una crítica, si fuera así no lo haría, sin embargo, me ha gustado el tema, me gustó el video y hacerlo" aseguró Tuti que agregó:

Recorrido. Desde el look y la letra La Oveja parodia al género comercialmente difundido.

"Es desafiante también, porque estoy haciendo algo que no es mío, no sé cómo lo van a ver, y no es que no me importe, sino que yo lo puedo hacer y lo hago. No sólo musicalmente sino estéticamente".



El "Te trapeo", tiene un varios significados, explicó el músico porque además de género al que hace referencia, usan el "pasar el trapo, como un modo de ignorar, de decir "no me importás", te paso el trapo. "De que hay gente que te dice lo que tenés que hacer, cómo vestirte y no se mira al espejo. Hay un sentido más que está referido a limpiar y por eso en el video salgo pasando el trapo, barriendo, plumereando en lugares icónicos de San Juan" detalló García.

El clip tiene gran despliegue, porque lo filmaron en distintos lugares, como en la réplica de la estatua de la Libertad que está en Villa Aberastain, en la Plaza 25 de Mayo y en la Casa Natal de Sarmiento. Además consiguieron un Chevrolet Camaro rojo (prestado por un amigo de García, como la casa en la que también rodaron), y sumaron un grupo de bailarinas de danzas urbanas: Mariela Rodríguez, Natalia Flores, Caro Herrera, Abigail Serrano y Yanina Saavedra.



Para profundizar la caracterización de Tuti, apostaron a los tatuajes, no reales claro, sino pintados por Gaby Sillero, que plasmó en la cabeza y brazos del cantante varias palabras y figuras, como un mapa de la provincia y una Difunta Correa.



Esta canción está incluida en el cuarto disco, "Se mira y no se toca" que presentarán con un concierto el 24 de septiembre en el Cine Teatro Municipal y lanzarán en todas las plataformas digitales. Tendrá unas 15 canciones, trabajadas durante la pandemia, algunas son nuevas, están las que lanzaron sueltas en los últimos meses y otras que son reversiones de canciones que editaron en discos anteriores y de las que no habían hecho video. Así están incluidas "Descontrol" - grabada con Triciclo Circus band de México-, "Una musa en Santa Fe"; "Sos", junto con el mexicano Pino Ruedas, "Quiero saber', escrita cuando Tuti tuvo Covid y las inéditas "Te trapeo", "Anda cantale a Gardel" (que se escucha en la radio del Camaro del clip lanzado hoy y ya grabaron el video que se verá próximamente dentro del ciclo El sol está de fiesta). El nuevo disco tiene también una versión del gato cuyano "El chulengo" que hacen junto a Sebastián de Los Tekis.



García destacó el crecimiento que tuvo el grupo durante el 2020, sobre todo en el exterior ya que participaron en más de 100 festivales online. Además consideró que sienten más aceptación de parte de los sanjuaninos, algo que palparon en durante su participación en la última Fiesta del Sol. "Ahora sentimos el reconocimiento acá, cantan nuestras canciones, las piden, llevamos 17 años, nos cerraron un montón de puertas por el sólo hecho de escribir canciones propias. Hay un montón de cosas que se veían raras al principio: fuimos los primeros en hacer cumbia con rock, me criticaron por usar pollera y ahora algunos me preguntan por qué no la uso. Creo tiene que ver con decir este es nuestro sonido, esta es nuestra imagen, es lo que hacemos" concluyó Carlos Tuti García haciendo un balance del presente de la banda.