El Espacio Teatral TeS -Títeres en serio- fue seleccionado en el concurso "Teatros Accesibles" organizado por el Instituto Nacional del Teatro, lo que le permitirá realizar una serie de modificaciones edilicias y sumar equipamiento para minimizar o eliminar las barreras que limitan la participación de personas con distintos tipos de discapacidad.



La convocatoria estuvo destinada a proyectos de salas y espacios de teatro independiente de todo el país de menos de 300 localidades y eligieron 11 en total. La sala ubicada en Rivadavia es la única elegida en la región de Cuyo y su propietario, David Gardiol, destacó que no solamente tiene que ver con su proyecto, sino que la sala cumple todos los requisitos del INT en cuanto habilitaciones y rendición de cuentas.



"Nuestro espacio de por sí es bastante accesible, desde que te bajas de un vehículo no hay barreras arquitectónicas hasta que te sentás en una silla, fue pensado así, pero siempre hay más cosas que se pueden hacer" comentó Gardiol.



El nuevo proyecto incluye la instalación de un aro magnético, lo que la convertiría en la primera sala independiente en contar con el dispositivo, que tiene, por ejemplo, el Teatro del Bicentenario, que sirve para amplificar el sonido para personas con audífonos. Gardiol explicó que tendrán que instalar algunos micrófonos ambientales sobre el espacio escénico para que todo pase por la consola de sonido.



Para mejorar movilidad de personas ciegas, instalarán baldosas podotáctiles desde el ingreso en la vereda, por toda la circulación del teatro. "Esto lleva su tiempo, es un trabajo de albañilería que hay que hacer bien, tiene que quedar a nivel, no es cuestión de sumar barreras", apuntó. También incluirán luces dimerizables en la zona de platea, para no afectar a personas con baja visión; realizarán cartelería en Braille y una maqueta táctil del lugar. "Nos vamos a reunir con una persona no vidente que nos brindará una perspectiva más vivencial sobre la sala y qué puede sugerir" contó.



Por otra parte tienen previsto sumar pictogramas (lenguaje universal de símbolos) en la sala para espectadores que están dentro del Espectro Autista.



El presupuesto del proyecto, presentado en noviembre, es de 2 millones de pesos, aunque esperan que cuandi se deposite el dinero todavía alcance para comprar todo lo previsto.