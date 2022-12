Crédito: Archivo

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ atravesará una temporada 2023 sin director titular. Es que el catalán Alfons Reverté Casas decidió no regresar el año próximo, por lo que el cuerpo funcionará con directores invitados prácticamente todo el año. El conductor español había desembarcado en San Juan en marzo para hacerse cargo de la batuta de la formación universitaria, tras la partida en diciembre del 2021 de Emannuel Siffert. Reverté Casas tenía un acuerdo flexible que le permitió ir y venir en dos ocasiones a España para poder atender sus compromisos allá mientras comenzaba a plasmar su proyecto para la orquesta universitaria. Reverté, que es también clarinetista de la Sinfónica de Barcelona y nacional de Catalunya (OBC) y director la "Orquestra Simfónica Julià Carbonell", vino a principio de año y en julio (foto), pero ya para el tercer periodo -hacia fines de año- no regresó, manifestando la complicación de salud de familiares cercanos. Finalmente esta semana, vía Zoom, confirmó a sus interlocutores locales que no podrá continuar en el cargo.



"Lamentablemente no va a poder seguir, hay una situación personal. Su familia lo apoya, pero lamentablemente por las actividades de su núcleo familiar no puede acompañarlo a radicarse en San Juan. Así que no podrá seguir siendo director titular por esa razón. No es lo que él quisiera que pase, Reverté tiene un cariño muy grande por la Orquesta, por San Juan, por el país, pero es una persona muy apegada a su familia" aseguró Juan Carlos Caballero, director del Centro de Creación Orquestal. "Se demoró en tomar la decisión porque Alfons estuvo buscando formas que permitieran materializar su continuidad acá, pero no encontró una que sirviera a su situación personal", agregó Caballero, quien admitió que existe también una cuestión económica.



"El contrato que se utiliza para el cargo de director artístico de la Orquesta es un cargo docente, pertenecemos a la Universidad, no se puede pactar en moneda extranjera, se maneja dentro de los regímenes nacionales y al momento de hacer el cambio, no era lo mismo a principio de año que después", sostuvo Caballero, quien prefirió no responder sobre cuál era el sueldo acordado.



"Se habían hecho gestiones dentro de la Universidad para conseguir un monto extra, para ofrecer una motivación más para un director extranjero. Hubo buena predisposición del Rectorado y la Universidad. Se consiguió un monto adicional y otros beneficios como que la Orquesta consiguiera el alquiler de un departamento para que residiera, para que no tuviera que pagarlo él; y algunas cosas más" expresó el encargado del Centro Orquestal.



La situación de un sueldo bajo en comparación con las remuneraciones para el mismo cargo en otros países, es un tema que ha sido comentado fuera de micrófono por algunos de los profesionales que llegaron en los últimos años a tener relación con la Sinfónica. Fue tema de queja aún entre los que se quedaron un tiempo y ahora implica -entre otras de las razones de Reverté- barajar y dar de nuevo.



Tras la noticia, se realizó una reunión de claustro donde analizaron de qué manera encararán el año próximo y ante el panorama que avizoran, Caballero le restó dramatismo a la acefalía en la titularidad.



"Por suerte tenemos una cantidad inmensa de solistas y directores que quieren tocar con la Orquesta y eso para nosotros es muy motivador, muy bueno, porque quiere decir que se están haciendo bien las cosas", expresó en charla con este medio. Y consultado sobre si podrían evaluar que una mujer ocupe el cargo de titular del cuerpo, teniendo en cuenta que este año tuvieron un ciclo con directoras de distintas partes del país, aseguró que están abiertos a todas las opciones.



"Vamos a comenzar con directores invitados, sobre todo con aquellos que sean posibles candidatos a ser directores titulares. Vamos a trabajar con esa figura, cada director será invitado, pero siempre pensando en conseguir candidatos a director titular. Seguramente nos tomará todo el año. Veremos con el correr del año, cuándo haremos la elección del nuevo director titular, o continuar en la búsqueda. De todas las propuestas de directores, buscaremos saber quiénes son los que tienen el interés de ser candidatos a director titular y nos abocaremos un poco a ellos. También habría que ver si entre los candidatos hay mujeres; y sí, la Orquesta siempre ha trabajado con directoras mujeres y si existe la posibilidad, será completamente bienvenida" aseguró el también violinista, quien adelantó que la temporada 2023 comenzará con la dirección del venezolano César Lara.

Nueva impronta

Más allá de lo que suceda con su conductor, para la temporada 2023 la Orquesta Sinfónica se abocará a los festejos de bodas de oro de la Universidad Nacional de San Juan. Aunque no está todo confirmado, la formación "que es la principal institución cultural de la Universidad y de la provincia" estará en los actos centrales y ya están trabajando para eso, dijo a este diario Juan Carlos Caballero, integrante de la fila de violines y desde octubre Director del Centro de Creación Orquestal. Se trata de un puesto que no se cubría desde hace 7 años, que solamente puede ser ocupado por integrantes de la Sinfónica y para el que no suele haber postulantes. Para Caballero -que fue el único que se presentó como postulante- el poco interés es debido a que "es un rol desgastante, como cualquier trabajo donde uno está al frente de una institución". Pero para él "hacer esto es devolverle con trabajo lo que tanto me dio a mí la Universidad, la Escuela y la Sinfónica" aseguró y adelantó que en 2023 buscarán "internacionalizar la orquesta" a través de convenios de intercambio de artistas con países europeos.