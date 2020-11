Suspendida en marzo por el inicio de la cuarentena, finalmente la Fiesta Provincial del Teatro -Teatrina- se realizará del 11 al 20 de diciembre próximo, completamente virtual, con la transmisión en vivo de algunas obras y otras serán grabadas previamente, pero todas cumpliendo el protocolo sanitario para la escena, que hace hincapié en distanciamiento y cantidad de actores en el escenario. La novedad fue adelantada a DIARIO DE CUYO por Juan De Torres, el delegado regional del Instituto Nacional del Teatro, a cargo de la representación local.



'Pensábamos tomarlo con calma y hacer en enero y febrero las dos fiestas provinciales que faltaban, San Juan y San Luis. Hacerla virtual fue una iniciativa de los teatristas de San Juan que me hablaron y armaron el proyecto, reformularon algunas cosas. Me pareció una movida tan fuerte, tan emocionante... la comunidad teatral pedía hacer la fiesta sin esperar que el INT la organizara' aseguró sobre la iniciativa que es la única en la región y la primera del país en realizarse durante la pandemia online y completa, con selección y muestra, porque en Ciudad de Buenos Aires se realizó al inicio de la cuarentena solamente la selección.



La competencia se dará de un modo particular. Los jurados evaluarán tomando el video que presentaron los elencos al inscribirse en febrero. Es decir que podrán ver las obras originales, pre-pandemia. 'Con esos registros visuales el jurado va a trabajar y elegir la obra que irá al Nacional y obras suplentes' apuntó De Torres.



La razón por la que se tomó esta decisión es porque varios elencos no quieren o no pueden adaptar sus piezas al protocolo Covid. La falta de tiempo para crear una puesta que no tenga contacto físico o menos integrantes en escena, o simplemente la decisión de no realizar ningún cambio que afecte el sentido de lo que se quiere representar.



Esta opción se convierte en un arma de doble filo. Algunos de los consultados por este medio se mostraron preocupados porque ese video de inscripción no tiene la calidad técnica que hubieran querido para participar de una competencia, sencillamente porque no estaba hecho para eso sino como mero requisito de inscripción, así que confían en que los jurados-cuyos nombres aún no fueron informados- puedan evaluar más allá del tipo de registro. No obstante, varios de los grupos filmarán nuevas versiones de sus obras, bajo protocolo.



Aún ultiman detalles sobre la nómina completa de participantes y sobre qué salas serán las habilitadas para recibir a los elencos en sus escenarios.



'Con el presupuesto que teníamos del INT iba a ser muy difícil realizar la propuesta, porque es muy caro el streaming, así que los chicos gestionaron que la Universidad de San Juan nos apoye y se encargue de eso. El streaming es caro porque la transmisión en directo merece ciertos estándares de calidad, luz y se filma por lo menos a dos cámaras, y debe tener un director de cámara que va ponchando, es como transmitir en televisión' afirmó De Torres, que resaltó el trabajo que están haciendo los integrantes del equipo de la delegación local del INT, inclusive Andrea Terranova, la próxima representante.



'La gente de San Juan se ha puesto la fiesta al hombro. Al hacerse esta Teatrina, es un símbolo muy fuerte para el teatro de la región, porque ninguna fiesta provincial se hizo en medio de la pandemia. San Juan se animó y la hace' apuntó De Torres, quien compartió el debate que se viene dando en el seno del Consejo de Dirección del organismo que dirige Gustavo Uano sobre el teatro por streaming. 'Algunos compañeros decían que no les parece que esto sea teatro, pero Uano planteó que independientemente de que pensemos que el teatro es adonde se puede ver la transpiración en vivo, sentir el latido del corazón y la tos del espectador y que no hay como eso, en función del trabajo que queremos hacer, de los compañeros y de la subsistencia del teatro, él dijo que se puede apelar a estos medios tecnológicos sin que nosotros digamos que esto es teatro, pero sí un vehículo para poder mostrarlo', señaló.



Cada día se van modificándose algunos detalles de esta Teatrina atípica, adaptada a la pandemia, de donde saldrá el elenco que representará a San Juan en la 35¦ Fiesta Nacional del Teatro tenía que tener sede en La Pampa, y que podría realizarse en los primeros meses del 2021 y probablemente también será virtual.





Para tener en cuenta

La Fiesta Provincial del Teatro se transmitirá a través de sus redes sociales oficiales y por un sitio web que darán a conocer en los próximos días junto al detalle de la programación con el horario y nómina de las obras de los distintos elencos sanjuaninos que participan. Las obras que el público podrá ver son algunas de las que están en competencia y que el jurado verá para elegir la que representará a la provincia en la próxima Fiesta Nacional del Teatro, además de otras obras de muestra que no son parte de la selección. Algunos elencos estarán actuando en vivo y otras obras serán grabadas y emitidas en el horario estipulado.Todas las obras de la grilla serán representadas bajo protocolo Covid 19, lo que implicó en la mayoría de los casos modificar la puesta. Para visualizar las obras será necesario el pago de un ticket.





>> ELLOS DICEN

Julia De Nardi - Elenco Fuera de eje

Con el llamado a repensar esta nueva manera de Teatrina hemos decidido participar, con todo lo que implica pensar en que ahora nuestro público está detrás de una pantalla, que se suma un intérprete más, que es la cámara, pero trabajar con protocolo en nuestro caso, en esta obra, es un desafío inmenso que generó que la obra mutara casi por completo. Creo que entramos a una nueva era, de gestión, producción, estética, etc. A mí me interesa la escena viva, cuerpo a cuerpo; pero estoy en búsqueda, de las nuevas formas de contacto sobre en la danza y en la escena.

José Annechinni - Espacio Franklin

Estoy completamente de acuerdo con esta versión virtual, ya que no se permite de otra forma. Todos los esfuerzos para que el teatro independiente mantenga su vigencia hasta que volvamos a tener el público en todas las salas y espacios vienen más que bien. Lo que la comunidad teatral agrega en esta realidad sanitaria es una indagación experimental sobre lo que podría denominarse 'Un teatro pandémico', y esto es muy interesante, ya que el teatro independiente siempre es expresión de la realidad viva de la comunidad local, nacional y de la humanidad toda'.

Javier Riveros - Cia Riveros Luna.

Nosotros no hubiéramos querido que fuera virtual, porque las obras son para que el espectador pueda vivirlo. Para nosotros es muy difícil porque la obra con la que vamos a competir está hecha para la presencialidad, pero es la manera en que se va a competir y nosotros aceptamos esa decisión. Vamos a tener que hacer algunos ajustes por protocolo, pero siempre tratando que no pierda la esencia la obra. Esta manera tiene sus pros y sus contras, se puede llegar a más personas, pero se pierde la magia del estar ahí, frente a un intérprete sintiendo y viviendo en escena.

Eduardo Avila - Elenco La esquina

No nos gusta hablar de teatro por streaming, no lo consideramos teatro realmente, consideramos que el teatro es presencialidad. Creemos que esto es circunstancial, vamos a volver a hacerlo como antes. Ahora no nos queda otra que adaptarnos a poder presentar obras de manera virtual y por eso decidimos participar de la Teatrina con Un vestido de verano, aunque las adaptaciones por el protocolo nos molestan mucho porque hay cosas que son necesarias en el teatro, ciertos contactos que son importantes para que el público pueda sentir lo mismo que los actores.

Marcelo Villanueva Meyer - Elenco Departamento 31

Cuando le planteé al grupo que se haría por streaming, varios tenían problemas para juntarse por distintos motivos y cuando se nos presentó un protocolo por el cual había que adaptar la obra, como director dije no a hacer la obra de otra forma que alterara el planteo original, al tener que cumplir el distanciamiento. Pero cuando nos dijeron que se usarán los videos que se presentaron en la inscripción, decidimos sí participar en esa instancia, por más que sabemos que la filmación de ese video no tiene la calidad que nos hubiese gustado para la competencia.