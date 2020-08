Indiscutida figura de la escena artística nacional e internacional, Cecilia Roth disfruta por estas horas de la gran visibilidad que le dio Crímenes de familia, la película dirigida por Sebastián Schindel, que estrenó el jueves 20 en Netflix ubicándose ese día primera en las reproducciones en la Argentina, Latinomérica y algunos países europeos. La actriz, que estará la semana próxima en el ciclo de entrevistas de Mozarteum (ver aparte), además formó parte de una de las pocas producciones que estrenó en televisión abierta, Los internacionales. Esperando que pase la cuarentena, Roth postea fotos viejas en Instagram y lee Bodas de Sangre de Lorca con sus colegas por zoom, para el proyecto que iba a subir a escena del Teatro San Martín.



En una charla con DIARIO DE CUYO, la ganadora de dos Goya habló sobre Alicia, su personaje en Crímenes de familia, la situación de los actores y las huellas que deja la pandemia.





-¿Qué te atrajo de Crímenes de familia?



-La primera vez que lo leí, que me senté con Sebastián Schindel, extraordinario director, supe que lo iba a hacer, dije quiero estar acá. Fue un rodaje corto, de cuatro semanas, para la película intensa y difícil que hicimos, de bajo presupuesto, sin embargo es tan buen director y también el equipo que parece una película con mucho más dinero. Fue muy intensa la construcción del personaje, ensayamos mucho, justamente porque iba a ser corto el rodaje, teníamos que tener en claro qué narrábamos, qué contábamos cada uno y todos juntos.



Hay un niño en la película, con quien construimos una relación hermosa mucho tiempo antes, porque tenemos muchas escenas juntos y es una relación humana, amorosa que Alicia tiene, porque su hijo está denunciado por esposa por intento de homicidio y violación. Mi personaje que es una señora de Recoleta, clase media alta, con los ojos absolutamente cerrados con respecto a su hijo.



-¿Te costó, teniendo en cuenta tu militancia feminista?



-Justamente lo que quise trabajar fue no vincular la película ni el personaje con ninguna situación de militancia. Me construí una persona, no una historia que tiene que ver con violencia de género, mi personaje no está vinculada a nada de eso, ni le interesa ni le importa, así que me despegué totalmente, era lo que necesitaba para construir el personaje. Alicia tiene un cambio en un momento, que es el más interesante.. no voy a spolear la historia, hay muchas cosas que vas entendiendo a medida que va pasando.



-¿Cómo analizas el impacto de Netflix para los actores?



-La película se iba estrenar en cines el 21 de mayo, con la pandemia todo cambió. Así que cuando Netflix se interesó para comprar esta película fue una sorpresa. Me enteré hace tres semanas, fue rarísimo. Uno siente que Netflix en este momento es una compañía para muchísima gente, entonces yo no quiero ni pensar esas cosas, me mareo pensando en cantidades de público.



-A esta altura y con la carrera que tenés, ¿te marea?



-Sí, totalmente, para mí es como tirarse desde un precipicio estas situaciones, estás muy expuesto ante tanta gente. Algo que vos haces para vos misma y para contar una historia, y es lo que más me gusta en la vida, que es jugar a actuar... después esto tiene una proyección que me marea.





-¿Cómo ves la situación de los actores?



-Firmamos una carta muchos actores. No pienso que la cultura sea algo no esencial, creo que en este momento la cultura en todas sus posibilidades desde la música, cine, teatro son esenciales, la cultura es parte de la vida cotidiana de todos y todas. Uno atraviesa una calle y cultura es un edificio maravilloso y ahora Netflix y otras plataformas acompañan enormemente a quiénes están del otro lado de la pantalla. Entonces, creo que la cultura es esencial en pandemia, si no la tuviéramos todo sería más duro de lo que es. Se le está dando poca importancia a las ayudas, no es sólo ayuda, sino protocolos y trabajos que tengan que ver con una ley para ayudar a tantas actrices y actores que lo están pasando muy mal, que no les alcanza con la mínima ayuda del Estado. Incluso nos hemos juntado para entregar bolsones de comida, entregar ropa para ayudar a atravesar esto.



Se necesita pensar cómo se puede hacer cultura en esta época, con esta pandemia, necesitan sentarse a pensar. Y desde el gobierno están muy lejos de eso.



-¿Pero por qué los canales y productoras no se sientan a pensar?



-Porque no les rinde. Desde mi modo de ver en este momento nadie arriesga nada. Además porque no hay protocolos, son un riesgo tanto el cine como el teatro y la televisión, está claro que es un riego. Hay que inventar otras cosas, en redes, en donde sea. Hicimos Amor de cuarentena con un libro de Santiago Loza por WhastApp, tan imaginativo... tan creativo... que recibís un audio de un ex amor de tu vida que te está dejando audios en la mitad de la pandemia. Nos ha ido muy bien, no te digo económicamente, sino que tuvimos casi 10 mil espectadores.





-¿Con el aislamiento cómo te va?



-Uno se adapta a la realidad. Llevamos 5 meses, durante el primer tiempo tenía una sensación interna hermosa de un planeta unido tomado de la mano. Con el tiempo, empecé a sentir que la condición humana deja mucho que desear, apareció desde abajo de la tierra una cosa fea;se ve claramente quiénes son los que pasan mejor la pandemia y quiénes peor. Se ve muchísimo la solidaridad y la no solidaridad... entonces empecé a sentir que se formaba una grieta de cuarentena y anticuarentena, esa es la grieta en este momento, los que hacen lo que deben hacer y los que están haciendo una irresponsabilidad sanitaria de salir a la calle a contagiar y contagiarse. Me parece terrible y no sólo pasa en Argentina. No soy muy optimista para la pospandemia, es un mundo distópico en el que estamos viviendo, querría ser un poco más optimista de lo que soy, pero soy bastante escéptica sobre cómo vamos a salir de aquí, qué cicatrices quedarán en nuestros cuerpos y nuestras emociones y cómo saldremos de esta crisis económica que no hemos visto nunca.



Cecilia Roth estará en el Ciclo de entrevistas de la temporada digital de Mozarteum San Juan, el próximo viernes 28 de agosto a las 12,30 por Radio Concepto.