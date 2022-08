Sol Gómez, conocida públicamente por su personaje "Solcito Fijo" decidió abandonar el nombre por el que se hizo conocida junto a su padre, "Piñón Fijo" (Fabián Gómez) por el de "Soy Solcito".

Así lo confirmaron desde el entorno íntimo de la artista, luego del escándalo que surgió en la familia por las publicaciones del famoso payaso donde reclamaba poder ver a sus nietos.

Fabián Alberto Gómez, quien encarna a Piñón, subió una historia en su Instagram donde aparece su nieta Luna y en la que escribió: "Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño".

Según aseguran, Sol y su hermano Jere, luego del pedido público de su padre, comenzaron a ser víctimas de reclamos e insultos por parte de la gente.

La situación motivó a la artista a realizar un extenso posteo a manera de comunicado y aclarar así el escándalo.

Después, el conductor infantil emitió un comunicado en el que pidió disculpas por lo sucedido. “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, sostuvo.

Y agregó: "Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”.

Fuente: Cadena 3