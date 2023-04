Comenzó el otoño y llega cargado de espectáculos musicales y teatrales con importantes figuras como Verónica Cangemi, Las Pelotas, Reina Madre y Planeador V, estas últimas bandas harán tributo a Quenn y a Soda Stereo respectivamente. Sin embargo, la agenda de shows artísticos nacionales estará signada por la presencia de notables exponentes emergentes que están teniendo un rápido ascenso. Son artistas independientes que van adquiriendo un espacio propio como Marina Fages, Zeballos, Sudor Marika, Nacho Saralegui y Lucas Upstein. Además, en abril, se desarrollará el virtuoso Festival Internacional de Jazz, una delicia para los amantes del género con dos figuras notables como Pepe Rivero y Ángela Cervantes.





Orwell y Blex. Sábado 1. A las 18hs. en Petra's (Parador en Ruta 12 - Quebrada de Zonda). Entradas: sin datos. Reservas: 2645723245. Los DJ y productores musicales mendocinos Juan Ignacio Sánchez (Orwell) y Pablo Valcarcel (Blex) son destacadas figuras de la escena electrónica del oeste del país. Sus sets se caracterizan por tener un alto groove y la fusión de distintos ritmos, con el house y sus ramas; la música étnica y tribal.

Verónica Cangemi y Gustavo Grobocopatel. Sábado 1. A las 21.30hs. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada: gratuita. La soprano y el pianista ofrecen un concierto especial con los arreglos y dirección de Joaquín Guevara y Juan Emilio Cucciarelli, con las guitarras de Sebastián Narváez, Federico Chavero y la participación de Jonatan Vera Trío.





Jasiel Nahin y Rocío Montoya. Del lunes 3 al miércoles 5. A las 22hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $2.000. Anticipadas digitales: www.eventbrite.com.ar. Desde España, vienen para dar un cursillo intensivo y su show Tablao Flamenco.





Marina Fages. Jueves 6. A las 23hs. Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 oeste). Entradas: $1.200. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. No sólo es artista plástica, también compone, toca la guitarra y canta, explorando su espectro vocal y líneas melódicas con tendencia experimental sobre el formato canción.





Sudor Marika. Viernes 7. A las 00.30hs. En Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 oeste). Entradas: $1.200. Anticipadas digitales: www.masticket.com. También estará en Molly (Libertador 1442 oeste). Presentará el show Ke Santah con la performance de Fuegah. Sudor Marika es un grupo de cumbia argentina disidente, feminista y queer, proveniente de Dock Sud, partido de Avellaneda. Su producción musical enlaza fiesta y activismo. Lanzaron tres álbumes: Las Yeguas del Apocalipsis (2017), Populismo Rosa (2019) y El Deseo es una Bailanta.



Zeballos. Viernes 7. A las 22hs. En Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 oeste). Entradas: $3.000. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. Es el rapero uruguayo del momento. En plena gira por el país, con varias fechas en grandes escenarios, tiene su compromiso para los seguidores sanjuaninos. Zeballos comenzó su carrera artística como freestyler en las plazas de Uruguay y luego inició su camino en la música. Su canción "Nadir" se transformó en un hit y le otorgó gran reconocimiento en el ambiente del rap en habla hispana.





Nachito Saralegui. Sábado 15. A las 21hs. en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entradas: $3.000. Anticipadas digitales: www.passline.com. Saralegui es una de las figuras con más presencia en la comedia. A sus 29 años, tiene 137 mil suscriptores en Youtube y más de 583 mil seguidores en Instagram. Sabe que ya no es un niño, pero no abandona esa parte infantil que lo caracteriza. En los últimos años ha participado en grandes proyectos como las series "El sueño del pibe", disponible en Flow, y "Porno y helado", de Amazon Prime.

Planeador V. Sábado 15. A las 21.30hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: platea baja A: $2.800; platea baja B $2.500; pullman $2.000. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. Es el show homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo. El grupo surge en Córdoba en 2006, con un circuito de bares y boliches de La Docta. Rápidamente, amplía sus recitales al interior provincial en casi todas sus ciudades y localidades. Después amplía sus horizontes tocando en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Neuquén, La Pampa, entre otras.





Las aventuras de Peppa Pig. Domingo 16. A las 18hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: platea A: $4.000; platea B $3.500; pullman $3.500; gradas $3.000; niños y niñas gratis hasta dos años de edad. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. El show infantil que encantará a chicos y padres, con todos los personajes del ciclo televisivo en una fascinante aventura teatral.



Las Pelotas. Viernes 21. A las 23hs. en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas: $5.000. Anticipadas digitales: www.masticket.com. Nacen en 1989 tras la muerte de Luca y la separación de Sumo. Integraron el grupo en sus inicios: Alejandro Sokol, Germán Daffunchio y Alberto "Superman" Troglio. Comenzaron tocando en lugares chicos ante no más de 300 personas en 1989. Ahora, son el grupo más querido y consolidado en la escena del rock nacional con numerosas producciones y canciones que pasaron a ser clásicos indiscutidos.





Tomba Tutto Cuore. Sábado 22. A las 21.30hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $1.500. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. Gustavo Casanova escribe y dirige Tomba Tutto Cuore, el espectáculo que lleva al teatro la historia de Antonio Tomba. Luego de su gran estreno en el Teatro Plaza de Mendoza ahora la obra empieza a recorrer los teatros de Cuyo en una gira que se realiza con el apoyo de Impulsar MICA, del Ministerio de Cultura de la Nación.

Reina madre. Domingo 30. A las 21hs. en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: platea baja A $5.000; platea baja B $4.700; pullman $4.400. Anticipadas digitales: www.entradaweb.com. Es el show tributo a Queen por excelencia que recrea toda la potencia y el glamour de una de las bandas de rock más importantes de la historia. Con el parecido físico, la voz y performance de su vocalista, una soberbia interpretación y personificación de sus integrantes, un gran trabajo en diseños de vestuarios e instrumentos originales y una puesta en escena de vanguardia, hacen de este tributo un espectáculo único.





Lucas Upstein. Domingo 30. A las 21hs. en Sala Z (Pedro Echagüe 450 oeste). Entrada: $3.000. Anticipadas digitales: www.boleteria.com.ar. El humorista presenta su nuevo unipersonal titulado "Ya no se puede decir todo". El comediante de stand up se formó con Luciano Mellera y Fernanda Metilli y la improvisación con "Mosquito" Sancineto. Realizó ciclos en los más importantes clubes de comedia de la Ciudad de Buenos Aires, y también se ha presentado en programas de televisión como La Noche (C5N), Hora de Reír (Canal 9), Comedy Central Stand Up Argentina (Telefe) y Humor de Medianoche (Telefe mar del plata).

Festival Internacional de Jazz. Domingo 30. A las 21hs. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: $1.000. Anticipadas digitales: www.jazzday.com. Pepe Rivero y Ángela Cervantes encabezan una programación virtuosa y exquisita con lo mejor del jazz latinoamericano y clásico, junto a exponentes locales y nacionales del género.