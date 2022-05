Luego de haberle pedido casamiento a Celeste Muriega, Christian Sancho enfrenta una dura acusación. Vanesa Schual, su exmujer, denunció que cuando se separaron se llevó todos los ahorros que tenían. Así lo contó Pablo Layus en Intrusos, que recibió un mensaje de la persona que compartió varios años al lado del actor y modelo.

“Me escribió indignada. Me dijo: ‘Abandonó la casa en la que convivíamos hasta febrero. Nos dejó económicamente insolventes y se llevó todos los ahorros de la familia’”, explicó el periodista.

La joven también expuso que Sancho tiene actitudes muy feas con Gael, el hijo que tuvieron. “Lo ve cada doce horas, pero su hijo no sabe ni siquiera que tiene una novia. Nos quiere sacar de la casa en la que estamos viviendo. Estoy indignada y hablando en este momento con abogados”.

La separación de Christian Sancho y Vanesa Schual

En septiembre de 2020, Christian Sancho reveló que había vuelto a la soltería tras compartir 11 años al lado de Vanesa Schual. En ese entonces, señaló que creía en un amor libre, y que no descartaba enamorarse de un hombre en algún momento de su vida.

“El amor no tiene géneros ni rótulos especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo y yo no hago lo que no me gusta que me hagan”, afirmó.