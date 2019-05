Pasaron casi tres meses desde aquel trágico sábado 23 de febrero en el que murió Natacha Jaitt. Sus seres queridos la recuerdan de diferentes maneras mientras esperan que la Justicia llegue a la verdad sobre lo que ocurrió en el salón de eventos Xanadú en Villa La Ñata.

Su hija mayor, Antonella, utiliza el hashtag #MartesDeNatacha para dedicarle fotos y tiernas frases a su madre. Sus seguidores, por supuesto, la acompañan en el dolor y le dejan comentarios alentadores.

En esta oportunidad Antonella subió una imagen que hasta ahora tenía guardada en su privacidad. Se trata de una foto tipo Polaroid en la que se la ve a la conductora, sonriente, durante su participación en Gran Hermano España en 2004.

Mi mamá en GH España con mi nombre en la pared donde estaba su cama �� #MartesDeNatacha pic.twitter.com/XhjcphBcoa — Antonella Olivera Jaitt (@Antonellajaitt) 14 de mayo de 2019

"Mi mamá en Gran Hermano de España con mi nombre en la pared donde estaba su cama", escribió la joven.

Pero esa no fue la única foto que compartió. También subió una de las primeras entrevistas que brindó la conductora después de salir del reality español.

Buen día mis ��!! Comenzamos el día con el vivo recuerdo de mi mamá �� #MartesDeNatacha hoy les muestro una de sus primeras revistas después de salir de la casa GH �� pic.twitter.com/xP3VO91LEZ — Antonella Olivera Jaitt (@Antonellajaitt) 14 de mayo de 2019

Las fotos continuaron y la bailarina hizo gracia de sus publicaciones. "Mamá, ¡sé que me estarías matando por subir estas fotos! Pero sí que eras hermosa", escribió junto a otra imagen de la revista, con fotos retro de Natacha. "He echado de menos no tener sexo, pero me he desfogado afuera", reza una de las declaraciones de la conductora tras su paso por el reality, fiel a su estilo.

Mamá, se que me estarías matando por subir estas fotos !! Pero si que eras hermosa �� pic.twitter.com/wD8wEO4Krz — Antonella Olivera Jaitt (@Antonellajaitt) 14 de mayo de 2019

El 27 de abril pasado Ulises Jaitt y su sobrina, Antonella, convocaron a una marcha en Monroe y Triunvirato, Villa Urquiza, para pedir justicia por Natacha, a dos meses de su muerte. El conductor contó que organizó la manifestación porque no hay detenidos en la causa que investiga el fallecimiento de la actriz, y aseguró que "hay corrupción en la Justicia de la provincia de Buenos Aires".