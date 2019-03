"Estoy re contra destruida", se sinceró, entre lágrimas, Antonella Olivero, la hija de Natacha Jaitt, en una entrevista en televisión. La joven de 20 años se presentó este viernes en la fiscalía de Tigre que investiga la causa de muerte de su madre para presentarse como querellante: "Yo no descarto que haya sido un homicidio".

Contenida por Ulises, que la acompañó a hacer el trámite junto a su abogado, y por su familia, la hija de la actriz lamentó no haber estado en Buenos Aires al momento de enterarse de la trágica noticia ya que se había ido de vacaciones junto a su tío.

"La última vez que la vi fue en su cuarto el día anterior a irme a Brasil. Nos divertíamos mucho, nos gustaba hacer como un stand up con videos riéndonos. Vimos televisión, nos contamos cada una nuestras cosas. La vi dormirse, me abrazó cuando se durmió. Me levanté, la besé en la frente antes de irme y esa es la imagen que me queda", detalló Antonella sobre la última vez que vio a su madre.

También explicó que Natacha "hacía su vida normal, más allá de lo mediático". "Mi mamá era un sol como persona. Me duele la gente que sale a hablar barbaridades sin haberla conocido", agregó.

Con respecto a la relación que tenía con la modelo, aseguró que era "como la de cualquier hija con su madre". "Con el mismo amor, no cambiaba en nada que fuera Natacha Jaitt. Siempre era amorosa conmigo, aunque yo no viviera con ella", detalló quien reside en Rosario en donde comenzó la carrera de abogacía.

"Había dos Natacha. Una es fuerte, pero por dentro también necesita contención y esa contención la encontraba en nosotros que éramos la familia, y más en Ulises, que iba a todos lados con ella", continuó Antonella.

Entonces, su tío tomó el micrófono y volvió a decir que si él hubiera estado en Buenos Aires, su hermana no habría muerto. "No es una casualidad que yo estaba en Brasil. Esto fue digitado y craneado en el último mes y medio, según mi investigación. Estoy ahí nomás de confirmarlo", afirmó el conductor radial, que tiene muchas sospechas sobre el entorno de su hermana.

Antonella también se manifestó en contra de las declaraciones que Lissa Vera hizo el jueves en Intrusos sobre las adicciones de Natacha. "Yo la admiraba de chica, vino a mi fiesta de 15, decía ser como una hermana para mi mamá y ahora me entero que está hablando de supuestas adicciones", sostuvo este viernes en un móvil con El Diario de Mariana.