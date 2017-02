Los sueños hay que alimentarlos, pelear por ellos y, a pesar de las trabas de la vida, lograr hacerlos realidad. Jonathan Aballay es un sanjuanino de 29 años que se embarcó en un sueño, el de ser bailarín de Pasión de Sábado. El primer paso ya lo dio este último fin de semana y pasó de ronda, de tres que hay en total.

Pero la vida de este muchacho no es fácil. Tiene 3 hijos y está desocupado, pero lo suyo es el baile. "Vengo desde hace mucho tiempo bailando, no tuve la oportunidad de estudiar baile pero con el tiempo me fui metiendo de a poco en el ambiente de diferentes ritmos urbanos la cual pude ir a competir en una competencia internacional en Mendoza", contó

Y agregó, "estuve tomando clases en Córdoba en el campeonato sudamericano universal dance..estuve en varios grupos de bailes y en unas academias y lo de Pasión de Sábado fui al cating el año pasado para probar suerte y bueno hace 2 semanas atrás tuve la suerte que me llamaron para decirme que había quedado seleccionado y que tenia una semana para presentarme en los estudios de América".