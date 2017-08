Si aún no puedo sacarse de la cabeza la terrorífica sonrisita de Annabelle, ni hablar cuando vuelva a poner sus ojos en la pantalla, para conocer los orígenes de esta muñeca que desde su aparición ha provocado varios insomnios y pesadillas. "La Creación' se llama esta precuela de Annabelle 2014 (y cuarta entrega de la franquicia El conjuro), que narra cómo es que este nada inocente juguete devenido a diabólica criatura llegó a este mundo.



Dirigida por David F. Sandberg y escrita por Gary Dauberman tiene como puntapié a Samuel Mullins, un fabricante de muñecas quien preparaba una de sus creaciones cuando, en un brutal accidente, fallece su hijita Annabelle. Doce años después de aquella tragedia, junto a su esposa enferma, cobijan en su hogar a una mujer y a un grupo de niñas que llegan desde un orfanato clausurado. Las pequeñas ocupan las habitaciones, excepto la que era de la niña, bajo la orden de los Mullins de que ese cuarto debe permanecer cerrado. Sin embargo, una de las niñas -que ya ha sentido una presencia extraña- una noche ve la puerta abierta e ingresa a la habitación, donde descubre a la muñeca.



Antes que la reprendan, vuelve a su cuarto, pero no tardará en regresar... ni en caer bajo las garras de esta entidad sobrenatural. Enterado de la situación, Mullins les ordena alejarse de la muñeca, pero ya es tarde, el horror ha vuelto. Es Eshter, su mujer, quien cuenta cómo aquel espíritu al que contactaron desesperados, y que decía ser el de su hija, les pidió materializarse en la muñeca. No tardaría en demostrarles, espantosamente, que no era su pequeña.



"Las películas de terror son como un truco de magia. Miras en una dirección, pero algo viene de otra parte. Lo más interesante es la construcción de suspenso hasta los sustos', dijo el director, cuyo objetivo era darle un giro a los tópicos de terror habituales: "habitaciones prohibidas y objetos inanimados que de repente eran poseídos', especificó el realizador, quien agregó escenas fuera de guión, inspirado por lo que sucedía en el set de grabación.