Edda Bustamante continúa con su raid mediático tras despotricar a Florencia de la V. Debido al escándalo que provocó al pronunciar dichos discriminatorios sobre ella semanas atrás habló en varios programas pero en medio de su visita a Intrusos(América), la morocha increpó a los panelistas, se enojó y abandonó el estudio.

“Ella me chocó muchísimo. Nadie se dio cuenta que Flor de la V dijo que tiene los órganos intactos, pero que en su parte de arriba siente como mujer. ‘Lo lamento por las empoderadoras de la vagina. Mátenme pero yo siento como mujer’, dijo ella. Lo que quiero contestarle es que si siente como mujer, debería buscar en el diccionario que mujer significa que mujer es quien reproduce, después está el género”, afirmó Bustamante, que aseguró que ella apoyó siempre a las minorías.

“Ninguno puede atacar a lo que se dice mujer completa con órgano femenino y género femenino y decir que es una empoderadora de la vagina, porque eso significa que hay un grupo que está en desventaja y que busca estrategias para posicionarse y tener los mismos derechos para interactuar en la sociedad, y nosotros nos tenemos que defender”, sostuvo Edda.

“Yo quiero que todos vivan bien y amo a quien sienta una identidad propia, lo defiendo a muerte. Los que cambiaron la sociedad son quienes accionaron, pero no quiero que ataquen al órgano reproductor (…) Si las mujeres hablan del órgano salta cualquiera y dicen ‘pero yo….’”, disparó la actriz.

Jorge Rial la interrumpió para preguntarle qué ve cuando la mira a Flor de la V, y su respuesta fue contundente: “De la cintura para arriba, tetas operadas. La ves en la calle y decís: ‘es mujer’. Ella dice que siente como mujer pero no sé qué carajo significa eso, es más, es la primera vez que alguien me desestabiliza por eso. Yo no sé si siento como mujer. ¿Es tener ganas de tener un bebe adentro y dar de mamar o ponerte un vestido?”.

Marcela Tauro cortó el diálogo entre la invitada y el conductor para decir que no todas las mujeres pueden gestar y dar a luz, por lo que su opinión sobre lo “que es mujer” sería errónea, pero Edda se enojó y afirmó que ella fue bastante clara. Por otro lado, Adrián Pallares le comentó que en la Argentina rige la Ley de Identidad de Género, aunque Bustamante dijo que la tergiversan y discriminan.

“Yo dentro de la sociedad soy alguien que nació con el órgano reproductor y que fui criada como mujer. A los doce años menstrué y me empezaron a decir mujer”, indicó la morocha, que aclaró que está de acuerdo con la igualdad de género.

“Estás diciendo una burrada tras otra y ofendiendo a mucha gente”, disparó Pallares, mientras que Daniel Ambrosino le dijo que estaba discriminando.

Rial la frenó y le volvió a preguntar sobre De la V. “¿De la cintura para abajo cómo la ves?, consultó el conductor. “Como hombre, ella habló de vagina y útero, pero tiene que honrar lo que dice. Hoy los heterosexuales hablamos con menos tranquilidad. Con el feminismo atacan a los hombres, y hay que hablar de los que golpean, matan, tienen mejores sueldos”, aseguró la invitada.

Cansada por el debate y luego de que Ambrosino le reitere que está discriminando, se levantó, promocionó su obra de teatro, saludó al conductor del programa y se fue del estudio, no sin antes confrontar cara a cara al panelista que la sacó de sus casillas. “Metele, metele, discriminame”, le gritó desde detrás de cámaras.

Tras su partida, los panelistas expresaron su fastidio con ella. Tauro dijo que los trató de ignorantes, y Pallares declaró que no es una mujer inteligente.