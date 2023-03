Durante el jueves, en Gran Hermano se vivieron momentos de definiciones. En primer lugar, se conoció un detalle que sucedió en la madrugada de ese día, cuando Rodolfo, el papá de Nacho, les avisó a algunos de los hermanitos reunidos en la galería de la casa cómo será la vida en el exterior apenas salgan del reality.

Precisamente, el peluquero les aconsejó que una vez que se vayan de la casa se cuiden de con quiénes se juntan porque ellos “ahora son famosos”, les destacó.

Esta situación no pasó desapercibida para la producción del certamen y al aire de la noche del jueves, la voz inconfundible de Gran Hermano los convocó a todos al sector del living.

Una vez reunidos allí, en los sillones frente al televisor, Gran Hermano les habló. “Ustedes saben que dejé entrar a mi casa a algunos familiares para que los contengan. Pero no está permitido, bajo ningún concepto, que se revelen datos del afuera. Rodolfo, vos esta madrugada incumpliste las reglas del juego que impiden que se comenten cosas de la vida exterior, así que ahora doy una advertencia, pero la próxima procederé a sancionar o directamente a expulsar. Muchas gracias”.

Después de estas palabras, todos se quedaron en silencio, en especial Rodo quien se mostró muy compungido ante el llamado de Gran Hermano. Casi a punto de llorar, no dijo una sola palabra. Los hermanitos lo abrazaron y trataton de sacarlo de ese estado de malestar.

Por su parte, Nacho también se quedó cabizbajo, sin poder contener a su papá. Acto seguido, Santiago Del Moro comentó desde el estudio lo mal que se habían quedado todos los participantes.

Al rato, el conductor entró a la casa más famosa del país y le pidió a Marcos, que es líder de la semana gracias a su hermana Valentina, que piense bien a quién quería salvar de la placa de nominaciones del próximo domingo. Y enseguida les pidió a cada una de las nominadas que le digan unas palabras al salteño.

La primera en tomar la palabra fue Camila. “Pase lo que pase, sabés que está todo bien, sos una re persona y me alegra mucho haberte conocido. Sos muy buen pibe, no sientas presión por nada y yo sé que el voto que hagas va a ser de corazón”, le dijo a la joven que fue la última en entrar en el repechaje.

Después, fue el turno de Romina. “El primo sabe que realmente lo amo muchísimo, la gente de Salta es así, tranquila. No quiero presión de nada, quiero que seamos amigos afuera, así que tranquilo, haga lo que su corazon le diga”, le habló seria pero en forma cariñosa.

Luego, Lucila se expresó con sinceridad. “Yo lo quiero mucho, hoy hicimos un juego donde hablamos sentidamenél tiene siempre las palabras justas para darte tranquilidad. Agradezco haber entrado de nuevo a la casa para conocerlo realmente. Es puro amor, como le dije a él, y lo quiero mucho”, expresó La Tora.

Por último, Julieta le dio su mensjae. “Te quiero un montonazo, siento que afuera vamos a ser amigos, es muy importante tener una persona con la que podés estar en silencio pero que vale su compañía, sé que siempre te basás en tu corazón y espero que vayas con tu corazón y tus sentimientos, que vayas por ahí”, le sugirió la joven de Villa Devoto.

Entonces, tomó la palabra Del Moro y le preguntó directamente a Marcos en qué se iba a basar para sacar de la placa a una de sus compañeras.

Marcos, con su característico aplomo, destacó que le resultaba difícil a esta altura elegir a alguien. “A todos los querés, quizás con algunos tenés más o menos afinidad, pero a todos le tengo mucho afecto y mucho cariño. Y si es que tomo una decisión es muy finita. Pero me voy a basar por la afinidad”, anunció finalmente.

De esta manera, Del Moro le pidió que dijera el nombre de la jugadora que seguirá en competencia para ser eliminada el próximo domingo. Sin dudarlo, Marcos dijo: “Camila”.

En esa instancia, quedaron Lucila, Romina y Julieta, por lo que el salteño decidió dejar a la Tora sin salvar. “Siento que cada día que la conozco la quiero más y me encantaría salir de acá y que sea mi amiga. Se muestra cada vez más conmigo, me encanta cómo está siendo ella acá en la casa desde que entró y espero que seamos amigos afuera”, destacó.

Así que la elección de Marcos se centró finalmente entre Romina y Julieta. Santiago les pidió a las dos que se acerquen a abrazar al hermanito, y anunció: “Marcos, la decisión está en vos. Vos ya estás dentro de los mejores cinco y depende ahora de vos quién de ellas dos te va a acompañar”.

“A Romi le digo que siento que ella trabaja mucho para ayudar a la otra persona, se preocupa mucho por las otras personas, nos acompaña mucho a nosotros. Se preocupa por si dormiste bien, o si la comida te gustó, que hace que la convivencia sea más linda, y lo valoro mucho. Es un apoyo muy importante”, admitió el salteño.

Y luego, mirando a Julieta, agregó: “Juli me hace reír mucho, me río mucho con ella, me parece una persona muy linda que dice las cosas de frente, que no tiene miedo a lo que le puedan decir. Con las dos disfruto muchísimo y me gusta estar con ellas”.

“Entonces, Marcos, ¿a quién rescatás de la placa?” preguntó el conductor. Y Marcos, para sorpresa de todos, dijo: “A Romina”.