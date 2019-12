Separadas. La ficción será la nave insignia veraniega de El Trece, que ocupará el prime time.

Va terminando el año y con él, varios programas de la tele abierta. Y en materia de cambios, El Trece marca el ritmo. Ante la salida de Tinelli con su exitosa temporada del Bailando y el próximo final de Argentina, tierra de amor y venganza -el lunes 30, con sorprendentes giros según anticipan- se van alistando otras propuestas que reacomodarán la grilla. No será fácil imitar el buen rendimiento del tandem Showmatch-ATAV, pero también es cierto que en estas épocas, el encendido no es el mismo y las exigencias de rating tampoco. De todas maneras, la emisora tiene todas las fichas puestas en la nueva ficción de Polka, que asumirá el desafío: Separadas. Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Julieta Nair Calvo, Julieta Zylberberg, Marcela Kloosterboer, Gimena Accardi y Agustina Cherri se pondrán en los zapatos de un grupo de mujeres afectadas por una estafa que las deja al borde de la debacle económica y emocional. No les faltarán galanes que les pongan el hombro, obviamente. Y ahí estarán, entre otros, Sebastián Estevanez, Vico D'Alessandro y Mariano Martínez. Siguiendo con los estrenos del Trece, otro que genera expectativa es el pase de Mónica Gutierrez. La periodista arriba con Crónicas de la tarde, casos policiales de gran repercusión que se verán desde el 6 de enero, de lunes a viernes a las 14,30. También se anotan la tercera temporada de Corte y Confección (que, en plena etapa de casting, estrenará el 6 de enero, con Politti a la cabeza) y Bienvenidos a bordo, nuevo formato de juegos con Guido Kazcka, para enero. Y como las "latas" nunca están demás, el canal repetirá la cautivadora historia de amor entre Onur y Sherezade en Las mil y una noches, que irá desde el jueves 2 de enero, de lunes a viernes a las 23.

Telefe, claramente, no se quedará de brazos cruzados y por ahora la novedad más fuerte es la versión argenta de un formato ya probado en más de 40 países: Divina Comida dará batalla en el primetime desde el 13 de enero, de lunes a viernes. Uno a uno, Lizy Tagliani, Gerardo Rozín, Jorgelina Aruzzi, Fabián Cubero, Federico Bal, El Polaco, Nicole Neumann, Guillermo Coppola y Charlotte Caniggia recibirán al resto en sus casas, donde les prepararán un menú especial. Al finalizar, los comensales darán su calificación y quien obtenga la más alta será el mejor anfitrión de la semana. Además, la emisora de las tres pelotitas vuelve a recurrir a su conductor estrella, Marley, para el regreso renovado del ciclo de entretenimientos El Muro infernal, el 13 de enero, también de lunes a viernes, aún sin horario anunciado.



América aportará al menú estival Modo noche, un ciclo de entrevistas amenas con un staff integrado por Jujuy Giménez y Agustín Neglia (con Jey Mammón y Pía Slapka), que saldrá el 6 de enero, de lunes a viernes antes de la medianoche.

Y con producción de Laflía (la empresa de Tinelli) canal Nueve tendrá a los campeones del Bailando 2019 -Nico Ochiatto y Flor Jazmín Peña- en la conducción de Todo puede pasar, competencia de baile que se vería desde el 6 de enero, de lunes a viernes a las 23.



El panorama está servido. Resta esperar -control remoto en mano- que los titanes del verano salgan a la pantalla chica a disputarse el rating de las vacaciones.

