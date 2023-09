Miguel Mateos regresa a San Juan, para presentarse mañana en el Teatro del Bicentenario, con una propuesta muy diferente: un concierto con las versiones sinfónicas de sus más grandes hits, que hará junto a 32 músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. La historia comenzó el año pasado, cuando fue invitado al ciclo Únicos del Teatro Colón y presentó su "Miguel Mateos Sinfónico", junto a la Orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la batuta del maestro Gerardo Gardelín, quien es responsable de los arreglos orquestales. Ese show se convirtió en disco, que Sony Music lanzó esta semana en plataformas digitales y comenzará a presentar por el interior, esta noche en Mendoza, mañana aquí y luego en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, en octubre, en el Luna Park. En todos, con orquestas provinciales. En una charla con DIARIO DE CUYO, el destacado artista contó qué significó poner a algunas de sus canciones más emblemáticas, como Perdiendo el control, Beso francés, Si tuviéramos alas, Atado a un sentimiento, Obsesión y, por supuesto, Tirá para arriba, en clave sinfónica.



-¿Cómo fue escuchar sus canciones arregladas para orquesta?

- Buena parte de los arreglos surgieron a partir del maestro Gerardo Gardelín, hicimos una maqueta y a mí me pareció increíble y me convenció. El resultado musical fue tan energético, enfervorizante... tan refrescante al mismo tiempo, sobre canciones que tienen 30 o 40 años. Desde ese punto de vista estoy tremendamente contento con el disco. "Hay que tocarlo" le dije a mi representante y pensamos cómo hacer una gira con 45 músicos, con todo lo que eso implica, era imposible. Surgió esta maravillosa idea de convocar a orquestas provinciales, que tienen estupendos intérpretes, tanto hombres como mujeres, profesores y profesoras. Lo interesante del proyecto era lo federal y me parecía muy bueno, así que lo estoy disfrutando.



- ¿No había tocado antes con músicos sanjuaninos?

- No, no, porque iba la banda. Creo que San Juan y con la gente del Bicentenario fueron los primeros con quienes hablé de esto, les dije el año pasado "miren que el vuelvo con orquesta". Y cumplí, feliz de que esto pase, de demostrar que todo el trabajo y talento de los músicos , de profesores y profesoras del interior del país. Orgulloso, esa es la palabra.



-¿Esta versión sinfónica te permite reinventarse?

- Absolutamente. La versión sinfónica me permitió reinventarme. El año que viene tengo mi proyecto de la ópera rock. Los "Tres reinos"... mi cabeza se sigue abriendo, simplemente para darle una respuesta negativa a la inteligencia artificial. Si me preguntan si la IA puede pintar un cuadro como Warhol, o escribir una novela como Cortázar, o una canción como John Lennon, digo que sí, lo que pasa que estoy tratando de engañar a la IA, porque no le estoy dando pautas, puede revisar mis archivos, mis canciones pasadas, pero lo nuevo no.



-¿Es es una amenaza real la inteligencia artificial para los artistas?

- No, no lo puedo tomar como una amenaza, el mundo es como es. Si alguien dice, "se podrá hacer una versión como Spinetta?" y dicen "no, jamás, que la sensibilidad...". Y Los Beatles están haciendo canciones de Lennon con IA, lo van a sacar y van a poner un holograma de él tocando... Es decir, sí, (se puede) para bien o para mal, se tendrá que ver el copyright, pero se puede. Yo se la voy a hacer difícil a la IA.



- En sus inicios, ¿pensó que tocaría en el Teatro Colón?

- Sí, sí. Yo iba cuando era chico con mi madre, arrastrándome, tomábamos el subte en Belgrano he íbamos hasta el Colón. Ella tenía un abono en Mozarteum y me llevaba. Voy al Colón desde pequeño a ver orquestas, ópera, instrumentistas. Seguí yendo después, estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, tengo una formación que en definitiva me pega siendo grande, en decir "bueno, ahora qué hago, ¿cómo me reinvento?". Salió la ópera, ayudó la pandemia, porque la pude terminar en esos malditos años.



-¿Pero estaba pendiente tocar en ese escenario?

- La verdad no te podría decir si lo pensaba así como un jugador de fútbol que dice que quiere estar en la Selección, pero sí fue un hito importantísimo, había hecho algunas cosas ahí, pero se me dio la oportunidad de hacer un repertorio completo y eso es lo que quedó registrado. Si te podría decir que, como Messi, que logró el campeonato del mundo y dijo "ya está", sobre todo porque mi madre, a los 90 años, pudo ver que su hijo había llegado al Colón. Así que eso es lo más importante, sí para mí es un hito importantísimo. Es un disco que voy a atesorar en mi carrera. Mi hijo Juan participa de la banda, ¡él tocando en el Colón!. Hay muchos aditamentos. Y ahora la posibilidad de llevarlo al interior de la Argentina, poder llevarlo al Bicentenario. Ya estuve ahí, me sentí tan abrigado, tan querido, tan respetado.



-¿Qué se puede adelantar de la ópera rock?

- Está escrita, la vamos a empezar a grabar el año que viene sobre la conquista de América, se llama "Los tres reinos". Es una historia distópica y maravillosa de una monarca del norte, de un guerrero que es el líder del sur y que se unen contra el invasor, para hacer una América unida. Tendrá orquesta, coro, cantantes... y no te puedo adelantar más.



>> EL DATO

MIGUEL MATEOS SINFÓNICO. Sábado 2 de septiembre, 22.00, Teatro del Bicentenario. Entradas: $7.500 a $15.000 en tuentrada.com y boletería de la sala.