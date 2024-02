Está todo listo para la realización, mañana, de la 66° edición de los Premio Grammy, que desde su clásica sede del Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles distinguirá a lo más destacado de la música norteamericana y de otras latitudes. La singularidad de este año es el marcado predominio femenino en las principales categorías, compitiendo prácticamente entre mujeres.



Encabeza la lista con mayor cantidad de nominaciones SZA, como se conoce a Solána Imani Rowe, que figura en nueve rubros, entre los que están las más importantes, como Álbum del año, Canción del año y Grabación del año con su disco SOS y el hit Kill Bill. SZA ya cuenta con un Grammy en su trayectoria por la colaboración "Kiss Me More" junto a Doja Cat en 2021 y a lo largo de su carrera ha acumulado 24 nominaciones.

Taylor Swift va por todo.



Con menos candidaturas -solo 6- pero siendo la artista que batió todos los récords este año con su gira "Eras tour", Taylor Swift es una de las favoritas y seguramente no se irá con las manos vacías. La autora de "Shake it off" es la única artista femenina que ha conseguido ganar tres veces Álbum del año, algo a lo que aspira nuevamente.



La de mañana también podría ser una noche especial para Miley Cirus, porque de las seis nominaciones que cosechó por su disco "Endless summer vacation", tiene grandes posibilidades de que su exitosa "Flowers" le dé el primer gramófono de su carrera si es elegida como mejor canción del año. Lana del Rey es otra artista que buscará llevarse su primer Grammy mientras que también obtuvo una buena posición en las ternas Olivia Rodrigo.

Miley Cirus busca su primer Grammy.

Siguiendo en la sintonía, la banda de sonido de "Barbie" aporta otras de las voces de las mujeres nominadas de la noche, con obras de Billie Eilish, Dua Lipa y Niccki Minaj, acumulando en total 11 nominaciones en 7 categorías diferentes.



En esta edición, el único representante argentino es Fito Páez, quien está nominado en la categoría "Mejor álbum de rock latino o alternativo" por su disco "EADDA9223", que es el fantástico relanzamiento de su célebre disco "El amor después del amor".



Por otra parte hay expectativa por las actuaciones durante la gala y entre las más esperadas están Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Billie Eilish. Además, U2 actuará por primera vez en directo desde el recinto Sphere de Las Vegas.



Para ver la premiación desde Argentina, se podrá ver en vivo desde las 21 por los canales de cable TNT y HBO Max. Durante la primera hora se realizará el pre-show bajo el nombre "Punto de Encuentro", que cubrirá la llegada de los artistas a la alfombra roja, y a las 22, transmitirán la ceremonia, que nuevamente será conducida por Trevor Noah. Antes, desde las 20, se verá E! Entertainment la alfombra roja en vivo.