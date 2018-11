"Si no me acuerdo, no pasó" dice la letra de la canción de Thalía y Natti Natasha y suena en todas partes.

Tema que interpretaron Silvina y Vanina Escudero en la Tribuna de Guido. Con coreografía y todo, por supuesto.

Además se lucieron con un outfit súper sexy: un body blanco con plumas y accesorios rectangulares como especie de espejitos, y botas largas para darle un gran plus al look.