La bandolera ha regresado a las Lagunas de Guanacache, sin que nadie pareciera recordarla. Desde ese instante, en el medio del desierto y del olvido, Martina Chapanay comienza a relatar su vida. Pero la sequía, siempre está ahí, presente como una pesadilla constante. Así se presenta la puesta que fusionará el arte escénico con proyección audiovisual para representar a la legendaria soldada sanjuanina. De la mano del elenco mendocino Telares, Cintia Marina Zolorza interpretará este unipersonal que se estrenará el fin de semana, primero en la Casa Natal de Sarmiento y después en Mogna, Iglesia, bajo la dirección de Érica Vanesa Gómez. Inspirada en el libro "El tiempo diablo de Santos Guayama" del escritor Rolando Concatti, la obra responde a la intención de la compañía de dar visibilidad y reivindicar la figura de Martina, como personaje histórico, pero también como referente actual para las causas por los derechos de las mujeres. A través del circuito de giras que impulsa el programa MICA del Ministerio de Cultura de la Nación, la propuesta cuenta con una gira regional, que comenzó primero con funciones en Mendoza, en las Lagunas de Guanacache y ahora, con la oportunidad de estrenarse en San Juan, posteriormente, le tocará el turno a San Luis, para el mes de abril. La directora de esta producción habló con DIARIO DE CUYO: "Cuando nos ofrecimos para llevar la obra a San Juan, la directora del museo (María Silvina Vázquez) se interesó en el proyecto y sabiendo que cuentan con una vinculación con mujeres tejedoras de Mogna, fue el mejor modo que encontramos para estrenar la obra".

El propósito de la puesta, expresó la directora, es "poner en valor la vida de una mujer de raíces huarpes. Una mujer que forma parte de nuestra historia de liberación y del federalismo. Martina fue una mujer extraordinaria y tuvo múltiples facetas en su vida. Comprometida con el amor a su tierra, a su pueblo que lo defendió, que buscó liberarlo y que desafío su destino, con mucho coraje afrontando grandes desigualdades y fue consecuente también, con sus ideales".

A partir de la investigación y de los textos del escritor mendocino Concatti, fue descubriendo en el personaje aspectos pocos explorados o abordados por la historiografía oficial. Además, fue imaginando e incorporando elementos que contribuyen a que la ficción sea lo más creíble. "Ella fue una bandolera de la justicia, que le sacaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres. Pero fue olvidada, aunque estuvo en las primeras líneas de batalla, dejó de ser funcional para el gobierno de turno, como tantos aquellos gauchos que en esos años (siglo XIX), jamás pudieron adaptarse a esa nueva realidad de ser peones de estancia y a vivir en tierras alambradas", contó Gómez. Y agregó: "Es hoy un símbolo de empoderamiento ancestral, que desafía, todavía en el presente, los cánones de lo que tenía y tiene que hacer una mujer en la sociedad". Por eso la obra tiene una mirada feminista contemporánea, y Gómez hace un paralelismo con las "múltiples Martinas" que se encuentran registradas a lo largo de la historia. Desde aquellas mujeres del 1 de mayo de 1876, hasta las Madres de Plaza de Mayo. "Todas son parte de una fuerza ancestral que está en muchas mujeres de hoy", sostuvo la directora teatral. Al presentar esta obra en la Casa Natal de Sarmiento, no resulta casual, puesto que puede verse también como una acción que dispute el sentido, en términos de civilización y barbarie, precisamente por las ideas que representaba Sarmiento y qué pensaba sobre los caudillos populares federales. "Hay personas que no saben todavía quién fue Martina y me parece que hay que seguir trabajando al respecto, con las actuales y futuras generaciones. Es una deuda con la historia, con el presente y con el futuro. Hay que poner en debate ciertas estructuras. No puede ser que detrás del progreso tenga que venir un exterminio. Como cuando se dice que los huarpes no existen hoy y eso es una gran mentira. Si seguimos reproduciendo modelos y discursos que nos instalaron desde la escuela, estaremos caminando en el error permanente y sin posibilidad de cambio", reflexionó la realizadora mendocina.

Sobre la obra

La puesta "La Martina: sobre las vidas de Martina Chapanay" cuenta con la dirección de Erica Gómez y la actuación unipersonal de Cintia Marina Zolorza. Dirección artística de Juan López. Música y audiovisual por Neftalí Villalba. Duración: 60 minutos. Basada en el texto "El tiempo diablo de Santos Guayama" del escritor mendocino Rolando Concatti, la trama aborda sobre los misterios, estigmas, pensamientos e ideales de Martina Chapanay. Viernes 10 de marzo en Casa Natal de Sarmiento a las 21hs, y el sábado 11 de marzo en Mogna a las 20hs. Entrada gratuita.