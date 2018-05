Leticia Brédice brindó una entrevista y al ser consultada sobre el aborto, un tema de constante debate y polémica en Argentina, dejó una fuerte revelación: "Pasé muchas veces por la situación del aborto". La actriz de El Lobista, la nueva miniserie de El Trece, realizó una fuerte confesión que no pasó desapercibida.

"Sí, me hice. Y lo digo porque mi abuela siempre me cuidó diciendo que era un alma que no tenía que venir" lanzó Leticia en referencia al aborto. Luego, agregó: "No hay que pensar en chiquito, hay que pensar en la salud. A mí siempre me pareció importante, cada vez que lo hice, cuando lo hice en España, por ejemplo, hablarlo. Me juntaron con mi pareja de ese momento y nos preguntaron, '¿los dos están de acuerdo?".

A su vez, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, expresó: "Ahora se habla de la despenalización del aborto. Es algo de hace tantos años que es difícil de hablar. Y claro que va a haber gente que no le va a gustar, pero llega un momento en los que hay que abrir los ojos". Por último, concluyó: "Es un momento histórico y hay que ser valientes. Yo pasé muchas veces por esa situación, la del aborto, en España".