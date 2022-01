Hasta último momento hay detalles que ajustar, pero podría decirse que Los Videla ya están listos para disfrutar, si no el más importante, al menos uno de los momentos más significativos de su carrera hasta el momento: su debut como banda en el escenario mayor del Festival de Folclore de Cosquín. Los hermanos Noemí (primera voz) y Claudio (segunda voz y guitarra base), junto a Jonatan Vera (primera guitarra y dirección musical), Santiago Suárez (segunda guitarra), Carla Pereyra (bajo) y Emanuel Rodríguez (batería); además de Carlos Villavicencio (técnica de sonido) y Heri Bobadilla (prensa), entrarán a la Próspero Molina el próximo sábado para destilar un repertorio bien cuyano, el único que sonará este año en el Atahualpa Yupanqui, que los recibirá por haber ganado los Espectáculos Callejeros en 2020 (en 2021 no se hizo el festival). Y para eso se estuvieron preparando en este caluroso verano, para dejar bien arriba al folclore de la región.

El combo se reunía a ensayar todos los martes en casa de Noemí. Esa fue, durante

los últimos tiempos, la cita obligada e impostergable para todos; pero cuando las

agendas lo permitían, volvían a encontrarse.

"Nos juntábamos en mi casa, el lunes pasado fue el último ensayo general, así que la verdad que ansiosos, contentos, con muchas ganas de que llegue el día", comentó a DIARIO DE CUYO Noemí, quien junto a todo el equipo -el mismo con el que vienen trabajando hace ya varios años, con el que se presentaron en los Callejeros- parte hoy temprano rumbo a Córdoba, anticipación suficiente para hacer prensa y actuar en otros espacios como el Fogón Criollo y La peña oficial, compromisos asumidos como ganadores con la Comisión; entre otros. "Ya está todo organizado, ensayado, así que en ese aspecto estamos tranquilos. Venimos laburando hace bastante, en la técnica y por supuesto en lo nuestro, no queríamos dejar ningún detalle al azar, queremos estar a la altura", agregó Claudio, embebido de cuecas, gatos y tonadas, tal como sus compañeros.

"Hemos preparado como repertorio los temas del disco Linaje, que grabamos en la Casa de la Música en San Luis y que presentamos en La Trastienda, en Buenos Aires, el año pasado. Vamos a hacer cien por ciento música cuyana", agregó la cantante, quien adelantó que les han pautado cuatro temas sobre el escenario, unos 18 minutos, en horario televisivo. "Cada uno va a poner lo mejor, es una responsabilidad muy grande también, porque somos los únicos representantes de Cuyo este año, pero a la vez estamos muy felices. Además sentimos el apoyo de colegas y amigos de San Juan y de la región, que es algo muy bonito", agregó la primera voz, quien reiteró que el objetivo de Los Videla es justamente moverse, salir a difundir la música cuyana, tal fue el consejo que hace unos años recibieron de la misma Mercedes Sosa. "Hoy hay muchísima gente joven, muchísimos nuevos autores y la música cuyana gusta mucho, lo hemos visto en Buenos Aires. Está bien, no es fácil, porque lo económico pesa para estar viajando, pero no hay que bajar los brazos, hay que buscarle la vuelta con esfuerzo y salir", se explayó la artista. "Sí, la música cuyana gusta y claramente tiene que ver con quienes hicieron un buen trabajo anteriormente, grandes intérpretes y poetas que dejaron una imagen muy buena. Las puertas están abiertas, pasa que hay que animarse y hay que insistir con estas plazas grandes, para seguir abriendo puertas a los músicos de toda la región", agregó Claudio, que como el resto, ya está trepado a una montaña rusa de emociones. "Es que no sólo van a subir al escenario Los Videla, con nosotros estará mucha gente que ha hecho mucho esfuerzo, los autores e intérpretes que nos marcaron... es una mezcla de sensaciones donde predomina el amor por lo nuestro. Llegar a Cosquín es algo muy esperado que se nos da ahora, después de intentar mucho tiempo, así que queremos disfrutar", dijo. "Y a medida que se acerca se te vienen todos los recuerdos... Uno piensa en todo lo vivido, en la gente que nos acompañó desde el principio y que hoy no está, cuando íbamos a lucharla, a hacer la cola para entregar un demo para que alguien te escuche, muchas veces nos volvíamos con la cabeza gacha pero siempre estaban la familia y amigos para darnos fuerzas... Va a ser muy emocionante, para nosotros y espero que para todos los cuyanos", expresó Noemí.



DATO

Los Videla actuarán el sábado 29, en la octava luna. Será en horario televisivo, según la grilla en cuarto lugar detrás de Postales de Provincia. Esa noche también estarán La Bruja Salguero, Leandro Lovato y El Indio Lucio Rojas, entre otros.