Mañana, Javier Calamaro aterrizará en San Juan para hacer un doblete de conciertos en Nativo y Sol Cirqa (ver aparte). Luego de arrancar con los shows presenciales en diciembre pasado en Córdoba, tras cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que llevó al ambiente artístico nacional a suspender sus actividades durante más de 7 meses. Feliz por el nacimiento de su pequeña Sacha junto a su esposa, la artista plástica Paola Montes de Oca (de 35 años), el hermano de El Salmón tocará suelo local con todos sus éxitos y una versión de un tema de Miguel Abuelo que comenzó a interpretar, de manera espontánea, para su hija -ya es padre de Romeo, de 18 años- desde hace dos meses, cuando antes de su primer espectáculo en vivo, desde el escenario del Autocine y Autoteatro Municipal, su pareja lo llamó para decirle que había roto bolsa y que su bebé estaba en camino.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, el exlíder de Los Guarros (55) habló de cómo transitó el período de cuarentena y los espectáculos online a los que no logró acomodarse pero pese a los cuales vio la luz la producción a la que llamó Cuarentennial que editó en su casa. También se refirió a la experiencia de grabar el tema del sanjuanino Tato Putruele, que será su soporte en una de las funciones; y acerca de las renovadas estructuras de sus puestas, luego de la pandemia.

"Yo no me coloco en el lugar de ejemplo, pero si en algo puedo servir para inspirar a alguien, ¡bienvenido sea! Es muy intenso".



- ¿Qué sonidos integrarán tus shows en San Juan?

- Vamos a presentar canciones de mis discos, algún recuerdo de Los Guarros y hermosas versiones de canciones que en este momento de mi vida son especiales.



- ¿El material de tu disco Cuarentennial también forma parte del repertorio?

- A ese disco ya lo presenté pero no es con esta formación eléctrica con la que salgo en esta gira. Cuarentennial es un material que surge de un streaming que hicimos con mi amigo y hermano de la vida, Leandro Chiappe, "Maestro Chapa". Incluye canciones, tangos, una increíble versión de Sueño con serpientes y temas míos en un formato más intimista, solo, con piano y voz. Y sí, claro, el nombre lo dice todo, selló una etapa muy atípica en nuestras vidas. ¡Ojalá no vuelva a repetirlo nunca! (risas).



- ¿Qué representa para vos volver a los shows y al encuentro con tu público?

- Es lo que los músicos queremos, para lo que nacimos y es nuestra pasión más allá de un trabajo. Todo el encierro me parece espantoso, triste... ¡Ojalá nos lleve a reflexionar! Hay que cuidarse, desde ya que sí, pero... ¡llegué a odiar los shows por streaming! Disfruté mucho mi primer autoconcierto en octubre en el Autocine y Autoteatro Municipal, fue justo el día en que casi nace mi hijita Sacha. Fue muy emotivo, un mundo de sensaciones...



- ¿Qué es lo primero que te vino a la cabeza en esa circunstancia?

- Sacha, nuestra hija con Paola, es un regalo de vida, lleno de esperanza. Es lo más lindo que nos pudo pasar y en medio de todo este caos de locura e incertidumbre, seguir celebrando la vida es maravilloso. Lo mejor que me pudo pasar a esta altura de mi vida junto con Rome, mi hijo más grande que es músico también. Me gusta celebrar la vida.



- ¿Por qué te surgió dedicarle un tema de Miguel Abuelo?

- Es una versión hermosa de Mariposas de madera, que escuchaba cantar por el propio Miguel Abuelo en mi casa, esa canción, esa poesía, me parece un canto de vida, muy alto.



- ¿Cómo transitaste el proceso creativo durante el aislamiento?

- Durante el aislamiento aproveché para ordenar la obra, mis discos, producir canciones... Reversioné mi canción Milagro en forma de balada y junto a mi mujer Paola hicimos un videoclip con mucho vuelo y muy creativo en nuestra casa; ella lo filmó y lo postprodujimos con gente muy grosa; amigos muy talentosos, un concepto y un mensaje muy fuerte, de aceptación y tolerancia.



- En esa misma etapa, también ayudaste al sanjuanino Tato Putruele, que recién se está iniciando en la música poniéndole tu voz a su tema Mil Kilómetros...

- Está buenísimo ver y saber que hay muchos chicos que están haciendo linda música y encontrarnos con Tato en su canción estuvo muy bueno. Me pone contento que en algo le ayudé en su carrera. Yo no me coloco en el lugar de ejemplo, pero si en algo puedo servir para inspirar a alguien, ¡bienvenido sea! Es muy intenso acompañar el proceso creativo y compartir el amor por la música, por una melodía, por lo que uno quiere decir en forma de canción. Disfruté de la súper buena onda de grabar con él, por eso va a abrir uno de mis shows en San Juan.



- Sobre todo porque para muchos artistas económicamente aún sigue siendo compleja la situación. ¿Vos cómo sobrellevás esta crisis sanitaria y económica?

- Es una situación muy compleja, tuvimos que suspender conciertos y giras que estaban programadas, hablo de más de dieciocho conciertos señados que hubo que reprogramar y algunos todavía están stand by. Es un daño enorme, gigantesco que no creo que pueda solucionarse pronto. Pero la música... la música siempre salva y hay que salvar y cuidar a la música.



DATO