Con el ingreso de Santiago del Moro y la eliminación de Alexis, "Gran Hermano' le hizo "la fulminante' a "El Hotel de los Famosos 2', el lunes pasado, en el round inaugural. En su estreno, el reality se quedó con el primer lugar del podio al alcanzar 22.4 puntos de rating promedio, en tanto que el programa de Pampita y el 'Chino' Leunis apenas consiguió 4.8. La pelea por la audiencia también se trasladó a las redes sociales, donde la salida del "Conejo' primereó al hotel con la mayoría de los memes referidos a la "frustración' de fanáticos del envío del canal de las pelotitas por la partida de los competidores más fuertes, aunque otros pusieron el acento en sus expectativas por la flamante producción.

4.8 Fue el número de El Hotel de los Famosos en su segunda temporada, con nuevos y mediáticos concursantes. Aunque hizo picos de 5 unidades, quedó muy por debajo de su competidor directo en su primer desafío.



Fríamente calculado, GH pasó la eliminación del hermanito para el lunes (en lugar del domingo) y una cámara siguió al conductor hasta la casa más famosa del país, adonde ingresó para abrazar a sus jugadores y presentar el auto que se pondrá en juego, decidido a arrasar con la segunda temporada del hotel que Adrián Suar, como responsable de programación de la emisora del solcito, eligió poner a competir en la misma franja horaria.



Pese a que subió a 5 puntos en momentos cruciales, de nada le sirvieron a anfitriones y huéspedes del hotel para evitar la derrota en manos del instalado tanque del verano, que con picos de 24, anotó la marcación más alta desde su estreno, de acuerdo a televisión.com.ar.



Si bien, la primera batalla no tuvo el mejor de los comienzos para El hotel, la cosa recién empieza, ya que la nueva tanda de concursantes promete polémica con personalidades mediáticas como Rocío Marengo, que con esta participación suma 15 realities televisivos, Charlotte Caniggia que buscará repetir el triunfo conseguido en la primera temporada por su hermano Alex -ahora conductor en Los Desconocidos de Siempre y futuro papá-, el actor venezolano Fernando Carrillo (ex de Cathy Fulop), la dominicana Mimi Alvarado (pareja de "El Tirri', primo de Marcelo Tinelli), la vedette uruguaya Abigail Pereyra, Marian Farjat (ex Gran Hermano 2015), el exboxeador Martín "Látigo' Coggi y Federico Barón (hermano de Jimena), como los más picantes hasta ahora. Después tuvo lugar la competencia física del Hotel, luego de la cual el equipo quedó dividido entre huéspedes y staff, y se nominó a Alvarado, que no logró empatizar con sus compañeros.



Ayer, al término de la edición, comenzaba el segundo capítulo de una disputa televisiva con comienzo dispar.