Luciana Salazar conoce el juego de las redes sociales como nadie. Sabe que se trata de un terreno fértil tanto para elogios desmedidos como para críticas extremas. Y lo único que puede hacer es convivir con todos esos comentarios. Sin embargo, esta mañana decidió poner un límite a los haters.

El comentario que desató su furia fue publicado por una usuaria en Twitter. “Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura... Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida”, decía el tuit en referencia a Matilda, la hija de 4 años de la mediática.

Esa frase derivó en que muchos empezaran a indignarse. “Lo que no entiendo es cómo el pediatra no la obliga a dejar de teñirle el pelo. Se lo tiñe desde que era bebé. Está fuera de sus cabales para hacer semejante cosa”, expuso @GlamVTJR. La respuesta no se hizo esperar.

Muy molesta por las acusaciones, la mediática salió al cruce en un audio que le envió a Tomás Dente al aire de Flor de Equipo (Telefe). “Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí”, arrancó diciendo en un mensaje de voz.

Y completó: “Me da mucha lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas. Ahora sí, mucho me sorprende que se metan con una menor”.